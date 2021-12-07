Адель призналась, что готова снова выйти замуж

После двух лет официальной свободы певица загрустила по статусу замужней дамы

Недавно 33-летняя певица Адель дала интервью журналу Rolling Stone Magazine, в котором рассказала о борьбе с депрессией и тревогой после развода с предпринимателем Саймоном Конеки в 2019 году, с которым они воспитывают сына Анджело. Однако накануне звезда призналась, что готова снова сказать "да" и примерить фату. По словам Адель, в браке она чувствовала себя защищенной и сейчас ей этого не хватает. "Я открыта для брака. То, что я испытывала во время замужества, было самым безопасным чувством в мире", — рассказала певица на радио SiriusXM.

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Отметим, что сейчас Адель встречается со звездным спортивным агентом 39-летним Ричем Полом, недавно сопровождавшим ее на интервью Опри Уинфри. Слухи об их отношениях появились летом 2021, когда Адель вместе с Ричем пришла на финал NBA. Официально свой роман они подтвердили осенью 2021 года. А познакомилась пара на одной из вечеринок. Подписчики звезды даже предположили, что они уже обручены, ведь на ее безымянном пальце появилось шикарное кольцо.

[ + – ] Адель и ее возлюбленный Рич Пол Фото: Getty Images

Адель ранее признавалась, что прорабатывала свои проблемы и установки с психотерапевтом, который помог ей обнаружить, что причина ее тревожности кроется в детстве. Ведь родители звезды развелись через несколько месяцев после ее рождения. А отец, Марк Эванс, умерший от рака в мае 2021 года, в свое время продал приватную информацию об Адель таблоиду The Sun. Однако она смогла простить отца.

Напомним, Адель требовала Spotify воспроизводить песни из ее нового альбома "30" в специальном порядке и забрать кнопку случайного воспроизведения.