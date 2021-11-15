Адель поделилась подробностями романа c новым бойфрендом

Адель дала интервью Опре Уинфри, которой рассказала о своем разводе, отношениях с отцом и главное, о своем возлюбленном Ричем Полом

Накануне на канале CBS вышло интервью Опры Уинфри с знаменитой британской певицей Адель, которая долго хранила молчание, не распространяясь о своей личной жизни и взяла перерыв в концертной деятельности. Об этом пишет CNN.

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Певица пережила развод с бизнесменом Саймоном Конекки, с которым делит опеку над их общим сыном Анджело. Но сейчас она счастлива со звездным спортивным агентом Ричем Полом, который сопровождал ее на интервью.

[ + – ] Адель и Опра Уинфри Фото: Instagram oprah

"Может показаться, что сейчас я этого не чувствую, но я себя ощущаю так, словно я проявила неуважение, быстро выйдя замуж, а затем так же быстро подав на развод. Я просто обескуражена тем, что мой брак не удался", — призналась Адель.

Певица призналась, что ее отношения с Саймоном просто закончились. И сейчас они остались в хороших отношениях. Она отметила, что прорабатывала свои проблемы с психотерапевтом и тот помог ей понять, что причина ее тревожности и проблем с алкоголем кроется в детстве.

[ + – ] Интервью Адель Опре Уинфри

"Я находилась в поисках настоящего счастья. Мой психотерапевт сказал мне, что я должна была сосредоточиться на своем семилетнем "я". Потому что эта маленькая девочка осталась одна. И мне нужно было поговорить о том, что я чувствовала, когда росла. И разобрать проблемы с моим отцом. Чего я раньше избегала. Мои отношения с мужчинами всю жизнь всегда были такими: ты сделаешь мне больно, поэтому я сначала сделаю тебе больно. Эта токсичная схема и мешала мне найти счастье", — рассказала Адель.

Отец Адель, сантехник Марк Эванс, умер от рака в мае этого года. Их отношения долгое время были натянутыми. Мать Адель, Пенни Адкинс, и ее отец расстались вскоре после рождения дочери. А когда Адель стала знаменитой, то отец продал личную информацию о ней таблоиду The Sun. Однако певица нашла в себе силы простить отца.

[ + – ] Адель на концерте в обсерватории Гриффита Фото: Instagram adele [ + – ] Адель на концерте в обсерватории Гриффита Фото: Instagram adele

"Я знаю, что он любил меня, и мы действительно наладили отношения. Когда он скончался, этот страх покинул мое тело", — отметила она.

Певица призналась, что спортом начала заниматься, чтобы преодолеть тревожность. Она не стремилась похудеть, как думали ее поклонники, а потом просто пристрастилась к тренировкам. Они, в некотором роде, помогли ей познакомиться с Ричем Полом. Они встретились на вечеринке.

"Я была немного пьяна, подошла к нему и спросила: "Хочешь стать моим агентом? Сейчас я спортсменка". Он единственный танцевал, когда все остальные просто сидели без дела", — рассказала Адель..

" Я знаю, чего я хочу. И знаю, чего не хочу. Я не хотела обнародовать наш роман. Мне просто нравится быть рядом с ним. У меня были свидания до Рича, но парни начинали нервничать, когда нас видели вместе. А Рича это совсем не смущает. Он прекрасен. Он чертовски забавный и умный", — резюмировала Адель.

В программу Опры про Адель вошел также концерт певицы, который был записан в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе. Певица блистала в черном платье от бренда Schiaparelli и исполнила старые хиты и новые песни с предстоящего альбома "30", релиз которого намечен на 19 ноября.