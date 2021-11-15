Адель поділилася подробицями роману з новим бойфрендом

Адель дала інтерв'ю Опрі Вінфрі, якій розповіла про своє розлучення, стосунки з батьком і головне, про свого коханого Річа Пола

Напередодні на каналі CBS вийшло інтерв'ю Опри Вінфрі зі знаменитою британською співачкою Адель, яка довго мовчала, не говорячи про своє особисте життя, і взяла перерву в концертній діяльності. Про це пише CNN.

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Співачка пережила розлучення з бізнесменом Саймоном Конеккі, з яким ділить опіку над їхнім спільним сином Анджело. Але зараз вона щаслива із зірковим спортивним агентом Річем Полом, який супроводжував її на інтерв'ю.

[ + – ] Адель та Опра Вінфрі Фото: Instagram oprah

"Може здатися, що зараз я цього не відчуваю, але я себе відчуваю так, ніби я виявила неповагу, швидко вийшовши заміж, а потім так само швидко подавши на розлучення. Я просто збентежена тим, що мій шлюб не вдався", — зізналася Адель.

Співачка зізналася, що її стосунки із Саймоном просто закінчилися. І зараз вони залишилися в добрих відносинах. Вона зазначила, що пропрацьовувала свої проблеми з психотерапевтом і той допоміг їй зрозуміти, що причина її тривожності та проблем з алкоголем криється в дитинстві.

[ + – ] Інтерв'ю Адель Опрі Вінфрі

"Я була в пошуках справжнього щастя. Мій психотерапевт сказав мені, що я мала зосередитися на своєму семирічному "я". Тому що ця маленька дівчинка залишилася одна. І мені потрібно було поговорити про те, що я відчувала, коли росла. І розібрати проблеми з моїм батьком. Чого я раніше уникала. Мої стосунки з чоловіками все життя завжди були такими: ти зробиш мені боляче, тому я спочатку зроблю тобі боляче. Ця токсична схема і заважала мені знайти щастя", — розповіла Адель.

Батько Адель, сантехнік Марк Еванс, помер від раку у травні цього року. Їхні стосунки довгий час були натягнутими. Мати Адель, Пенні Адкінс, та її батько розлучилися невдовзі після народження дочки. А коли Адель стала відомою, то батько продав особисту інформацію про неї таблоїду The Sun. Проте співачка знайшла сили пробачити батька.

[ + – ] Адель на концерті в обсерваторії Гріффіта Фото: Instagram adele [ + – ] Адель на концерті в обсерваторії Гріффіта Фото: Instagram adele

"Я знаю, що він любив мене, і ми справді налагодили стосунки. Коли він помер, цей страх залишив моє тіло", — зазначила вона.

Співачка зізналася, що спортом почала займатись, щоб подолати тривожність. Вона не прагнула схуднути, як думали її шанувальники, а потім просто звикла до тренувань. Вони до певної міри допомогли їй познайомитися з Річем Полом. Вони зустрілися на вечірці.

"Я була трохи п'яна, підійшла до нього і запитала: Хочеш стати моїм агентом? Зараз я спортсменка. Він єдиний танцював, коли всі інші просто сиділи без діла", — розповіла Адель.

Я знаю, що я хочу. І знаю, чого не хочу. Я не хотіла оприлюднити наш роман. Мені просто подобається бути поряд з ним. У мене були побачення до Річа, але хлопці починали нервувати, коли нас бачили разом. А Річа це зовсім не бентежить. Він прекрасний. Він страшенно смішний і розумний", — резюмувала Адель.

У програму Опри про Адель увійшов також концерт співачки, записаний в обсерваторії Гріффіта в Лос-Анджелесі. Співачка блищала в чорній сукні від бренду Schiaparelli та виконала старі хіти і нові пісні з майбутнього альбому "30", реліз якого намічено на 19 листопада.