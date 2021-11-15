RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Адель поділилася подробицями роману з новим бойфрендом

505
адель, концерт, співачка
Фото: Instagram adele

Адель дала інтерв'ю Опрі Вінфрі, якій розповіла про своє розлучення, стосунки з батьком і головне, про свого коханого Річа Пола

Напередодні на каналі CBS вийшло інтерв'ю Опри Вінфрі зі знаменитою британською співачкою Адель, яка довго мовчала, не говорячи про своє особисте життя, і взяла перерву в концертній діяльності. Про це пише CNN.

Співачка пережила розлучення з бізнесменом Саймоном Конеккі, з яким ділить опіку над їхнім спільним сином Анджело. Але зараз вона щаслива із зірковим спортивним агентом Річем Полом, який супроводжував її на інтерв'ю.

адель, опра уінфрі, інтерв'ю
Адель та Опра Вінфрі
Фото: Instagram oprah

"Може здатися, що зараз я цього не відчуваю, але я себе відчуваю так, ніби я виявила неповагу, швидко вийшовши заміж, а потім так само швидко подавши на розлучення. Я просто збентежена тим, що мій шлюб не вдався", — зізналася Адель.

Співачка зізналася, що її стосунки із Саймоном просто закінчилися. І зараз вони залишилися в добрих відносинах. Вона зазначила, що пропрацьовувала свої проблеми з психотерапевтом і той допоміг їй зрозуміти, що причина її тривожності та проблем з алкоголем криється в дитинстві.

Інтерв'ю Адель Опрі Вінфрі

"Я була в пошуках справжнього щастя. Мій психотерапевт сказав мені, що я мала зосередитися на своєму семирічному "я". Тому що ця маленька дівчинка залишилася одна. І мені потрібно було поговорити про те, що я відчувала, коли росла. І розібрати проблеми з моїм батьком. Чого я раніше уникала. Мої стосунки з чоловіками все життя завжди були такими: ти зробиш мені боляче, тому я спочатку зроблю тобі боляче. Ця токсична схема і заважала мені знайти щастя", — розповіла Адель.

Батько Адель, сантехнік Марк Еванс, помер від раку у травні цього року. Їхні стосунки довгий час були натягнутими. Мати Адель, Пенні Адкінс, та її батько розлучилися невдовзі після народження дочки. А коли Адель стала відомою, то батько продав особисту інформацію про неї таблоїду The Sun. Проте співачка знайшла сили пробачити батька.

адель, концерт, співачка
Адель на концерті в обсерваторії Гріффіта
Фото: Instagram adele
адель, концерт, співачка
Адель на концерті в обсерваторії Гріффіта
Фото: Instagram adele

"Я знаю, що він любив мене, і ми справді налагодили стосунки. Коли він помер, цей страх залишив моє тіло", — зазначила вона.

Співачка зізналася, що спортом почала займатись, щоб подолати тривожність. Вона не прагнула схуднути, як думали її шанувальники, а потім просто звикла до тренувань. Вони до певної міри допомогли їй познайомитися з Річем Полом. Вони зустрілися на вечірці.

"Я була трохи п'яна, підійшла до нього і запитала: Хочеш стати моїм агентом? Зараз я спортсменка. Він єдиний танцював, коли всі інші просто сиділи без діла", — розповіла Адель.

Я знаю, що я хочу. І знаю, чого не хочу. Я не хотіла оприлюднити наш роман. Мені просто подобається бути поряд з ним. У мене були побачення до Річа, але хлопці починали нервувати, коли нас бачили разом. А Річа це зовсім не бентежить. Він прекрасний. Він страшенно смішний і розумний", — резюмувала Адель.

У програму Опри про Адель увійшов також концерт співачки, записаний в обсерваторії Гріффіта в Лос-Анджелесі. Співачка блищала в чорній сукні від бренду Schiaparelli та виконала старі хіти і нові пісні з майбутнього альбому "30", реліз якого намічено на 19 листопада.