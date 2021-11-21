"Слушайте в нашем порядке": Адель заставила Spotify убрать случайное воспроизведение ее песен

В стриминговом сервисе отреагировали на просьбу певицы словами "все для вас", однако сами изменения еще не вступили в силу.

Британская певица Адель убедила музыкальный стриминговый сервис Spotify убрать с ее альбомов кнопку случайного воспроизведения. Об этом сообщает BBC.

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"Наше искусство рассказывает историю, и наши истории нужно слушать так, как мы задумывали. Спасибо Spotify за то, что прислушались", — написала певица в Twitter.

В Spotify заявили, что они лишили возможности слушателей смешивать порядок воспроизведения музыки со страниц альбома. Техподдержка ответила Адель словами "все для вас".

Однако на данный момент в сервисе еще не применили изменения. Кнопка случайного воспроизведения песен певицы все еще есть, поэтому журналисты обратились в Spotify, чтобы узнать, когда изменения вступят в силу.

[ + – ] Кнопка случайного произведения все еще доступна

Недавно Адель выпустила первый за шесть лет альбом, который получил название "30". Он вышел в пятницу, 18 ноября, в том числе и на Spotify. Работа над альбомом длилась 3 года. Основные мотивы песен — это развод, материнство и популярность.

Напомним, после развода, Адель боролась с тревогой и депрессией смотря фильм "Клан Сопрано". Сейчас певица встречается со спортивным агентом Рич Полом, их отношения начались с мая.