"Слухайте в нашому порядку": Адель змусила Spotify прибрати випадкове відтворення її пісень
У стрімінговому сервісі відреагували на прохання співачки словами "все для вас", проте самі зміни ще не набули чинності.
Британська співачка Адель переконала музичний стрімінговий сервіс Spotify усунути з її альбомів кнопку випадкового відтворення. Про це повідомляє ВВС.
"Наше мистецтво розповідає історію, і наші історії потрібно слухати так, як ми задумували. Дякую Spotify за те, що дослухалися", — написала співачка у Twitter.
У Spotify заявили, що позбавили можливості слухачів змішувати порядок відтворення музики зі сторінок альбому. Техпідтримка відповіла Адель словами "все для вас".
Однак, на цей час у сервісі ще не застосували зміни. Кнопка випадкового відтворення пісень співачки все ще є, тому журналісти звернулися до Spotify, щоб дізнатися, коли зміни набудуть чинності.
Нещодавно Адель випустила перший за шість років альбом, який отримав назву "30". Він вийшов у п'ятницю, 18 листопада, у тому числі і на Spotify. Робота над альбомом тривала 3 роки. Основні мотиви пісень – це розлучення, материнство та популярність.
Нагадаємо, після розлучення Адель боролася з тривогою і депресією дивлячись фільм "Клан Сопрано". Наразі співачка зустрічається зі спортивним агентом Річ Полом, їхні стосунки розпочалися з травня.