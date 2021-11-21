"Слухайте в нашому порядку": Адель змусила Spotify прибрати випадкове відтворення її пісень

У стрімінговому сервісі відреагували на прохання співачки словами "все для вас", проте самі зміни ще не набули чинності.

Британська співачка Адель переконала музичний стрімінговий сервіс Spotify усунути з її альбомів кнопку випадкового відтворення. Про це повідомляє ВВС.

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"Наше мистецтво розповідає історію, і наші історії потрібно слухати так, як ми задумували. Дякую Spotify за те, що дослухалися", — написала співачка у Twitter.

У Spotify заявили, що позбавили можливості слухачів змішувати порядок відтворення музики зі сторінок альбому. Техпідтримка відповіла Адель словами "все для вас".

Однак, на цей час у сервісі ще не застосували зміни. Кнопка випадкового відтворення пісень співачки все ще є, тому журналісти звернулися до Spotify, щоб дізнатися, коли зміни набудуть чинності.

[ + – ] Кнопка випадкового відтворення все ще доступна

Нещодавно Адель випустила перший за шість років альбом, який отримав назву "30". Він вийшов у п'ятницю, 18 листопада, у тому числі і на Spotify. Робота над альбомом тривала 3 роки. Основні мотиви пісень – це розлучення, материнство та популярність.

Нагадаємо, після розлучення Адель боролася з тривогою і депресією дивлячись фільм "Клан Сопрано". Наразі співачка зустрічається зі спортивним агентом Річ Полом, їхні стосунки розпочалися з травня.