Адель была замечена с бриллиантовым обручальным кольцом за $1 миллион

Адель спровоцировала слухи о том, что она помолвлена со своим бойфрендом Ричем Полом после того, как на ней было замечено кольцо с огромным бриллиантом.

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Адель и ее спортивный агент Рич Пол спровоцировали слухи о помолвке после того, как певица была замечена с бриллиантовым кольцом на обручальном пальце на ее шоу в Лас-Вегасе. Об этом пишет The Mirror.

34-летняя певица и ее 41-летний партнер, спортивный агент, встречаются уже два года и, как предполагают, планируют свадьбу летом в этом году.

[ + – ] Адель и Рич Пол Фото: Getty Images

Отмечается, что Рич задал заветный вопрос звезде с ослепительным кольцом, которое, по оценкам, стоит 1 миллион долларов.

Как сообщают зарубежные СМИ, на прошлых выходных артистка дала концерт в Лас-Вегасе, и на безымянном пальце у нее виднелось немалое кольцо с бриллиантом грушевидной формы.

Эксперт по ювелирным изделиям подсчитал, что кольцо весит примерно 10 карат.

"Этот бриллиант выглядит блестяще во всех отношениях и заставляет нас поверить, что он действительно очень высокого качества", — сказал Апекша Котари, эксперт по бриллиантам из Rare Carat.

Другой эксперт сказал изданию: "Нет никаких сомнений в том, что поиск бриллианта фантазийной огранки такого размера потребовал много времени и тщательного отбора".

Одна другие источники сообщают, что Адель носит ослепительное кольцо уже более года, после того как она представила его на церемонии вручения наград BRIT Awards в 2022 году.

Напомним, ранее Адель говорила, что готова снова сказать "да" своему избраннику после неудачного брака с предпринимателем Саймоном Конеки, от союза с которым остался 9-летний сын Анджело Адкинс.

Слухи об отношениях между Адель и Ричем появились летом 2021, когда они вместе пришли на финал NBA. Официально свой роман пара подтвердила осенью 2021 года. А познакомились влюбленные на одной из вечеринок.