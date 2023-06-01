Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек переїхали до свого будинку мрії за 60 мільйонів доларів

Бен Аффлек, любовне гніздечко, Бенніфер, Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images | Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Журналісти зняли речі та меблі, які вивантажували вантажники біля їхнього нового любовного гніздечка у Беверлі-Хіллз із 24 ванними кімнатами.

Related video

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек нарешті знайшли, купили та переїжджають у розкішний будинок у Беверлі-Хіллз після майже року пошуків. Про це пише Daily Mail.

Бен і Дженніфер заплатили за нерухомість 60,85 мільйона доларів готівкою, і угоду було укладено за тиждень.

Пару представляв юрист, який раніше працював із Кеті Перрі та Мадонною.

Новий будинок Бенніфер

Вперше будинок з'явився на ринку в 2018 році і коштував 135 мільйонів доларів, але ця ціна була знижена майже вдвічі, коли його було повторно виставлено на продаж цього року.

Будинок, званий "маєтком Воллінгфорд", розташований на мисі площею 5 акрів і може похвалитися 12 спальнями та 24 ванними кімнатами.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес купили будинок після невеликої перебудови та розширення. Тепер у ньому є гараж на 12 автомобілів та паркування на 80 місць.

На території також є "єдиний у своєму роді" критий спортивний комплекс, гостьовий пентхаус площею 5000 квадратних футів, будинок наглядача та будинок охорони з двома спальнями.

Завдяки критому спортивному комплексу Дженніфер має у своєму розпорядженні повноцінну тренажерну залу, а також майданчики для баскетболу, піклболу та боксерський ринг. Також у маєтку є спортивний лаунж-бар.

Суперзірка та її чоловік можуть взагалі не залишати маєток, адже тут є все необхідне, включаючи перукарню, манікюрний салон, домашній кінотеатр, винний льох, віскі-бар, сауну та масажні кабінети.

Новий будинок Бенніфер

Звичайно, тут є басейн із шикарним виглядом та два окремі, закриті входи у власність.

На день раніше журналісти помітили, як у нове житло Бенніфер перевезли купу меблів.

Біля входу було припарковано не менше шести автомобілів, а різні килими, квіти та меблі були вивантажені та розкладені на брезенті.

Поряд із живою огорожею, що оточує власність, була припаркована масивна біла вантажівка.

Бен був помічений у Лос-Анджелесі того ж дня, коли стало відомо про переїзд.

Раніше Джен і Бен придивлялися до інших особняків і чомусь відмовилися від покупки. Мабуть, сім спалень і 11 ванних кімнат за 30 мільйонів доларів видалися їм недостатньо шикарними.

Новий будинок Бенніфер

Поки йшло полювання за домом мрії, Бенніфер знімали особняк австралійського мільярдера Джеймса Пекера в Беверлі-Хіллз за 60 мільйонів доларів.

Відповідне житло Аффлек і Лопес шукали більше року.

Раніше Бена Аффлека та Дженніфер Лопес бачили на шопінгу. І пара виглядала дуже щасливою.