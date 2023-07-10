51-річна Софія Вергара показала приголомшливу фігуру в купальнику

Зірка "Американської сімейки" у такий спосіб відсвяткувала 30 мільйонів підписників в Instagram.

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Акторка Софія Вергара, яка святкує сьогодні 51-річчя, порадувала своїх підписників приголомшливими знімками в неоново-зеленому купальнику, відсвяткувавши здобуття 30 мільйонів підписників в Instagram. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Американська сімейка", а також фільмів "Красуні в бігах" і "Мачете вбиває", зараз проводить відпустку в Італії в компанії свого чоловіка Джо Манганьєлло.

Софія Вергара і Джо Манганьєлло Фото: Instagram sofiavergara

"30 000 000 підписників! Дякую всім! Дякую за те, що ви завжди поруч зі мною! Спасибі, що завжди підтримуєте мене у всьому, що я роблю!", — підписала Софія пост в Instagram.

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Акторка також є ведучою шоу America's Got Talent і фанати вже розкритикували двотижневу перерву проєкту.

Софія Вергара Фото: Instagram sofiavergara Софія Вергара Фото: Instagram sofiavergara

Але, судячи з соцмереж співачки, вона чудово проводить час.

Софія і Джо постять фото з мальовничих куточків Італії та насолоджуються місцевою кухнею. А Софія демонструє дивовижну фігуру в яскравих літніх вбраннях. Вони вже встигли покататися на яхті, сходити до місцевого знаменитого ресторану, який відвідували багато голлівудських зірок, і зустрітися з друзями.

Колумбійській красуні сьогодні, 10 липня, виповнюється 51 рік.

Нагадаємо, Софія Вергара і Джо Манганьєлло, зірка серіалу "Справжня кров", одружилися 2015 року, а до цього зустрічалися 17 місяців.

Софія Вергара і Джо Манганьєлло Фото: Instagram sofiavergara

У Софії є син від першого шлюбу.

Минулого місяця Софія та її чоловік вдруге за рік виставили на продаж свій будинок із сімома спальнями та 11 ванними кімнатами.

Пара виставила на продаж свій особняк у Беверлі-Гіллз в італійському стилі трохи менше ніж за 18 мільйонів доларів, що на 2 мільйони доларів менше, ніж рік тому.

Софія купила маєток 2014 року за 10,6 мільйона доларів, перш ніж вийти заміж за Манганьєлло.