София Вергара и Джо Манганьелло не могут поделить собаку (фото)
Собака, которую Вергара покупала для себя, без ума от ее супруга, что затрудняет решение вопроса о том, кому достанется животное.
Актеры София Вергара и Джо Манганьелло, которые решили развестись после восьми лет брака, никак не могут решить, с кем останется жить их 10-летний пес Бабблз, помесь чихуахуа и померанского шпица, пишет UsWeekly. Изначально София покупала щенка для себя, но с годами она прикипела к Джо.
Спор по этому поводу пара даже вынесла в соцсети, а София отмечала, что собаке больше нравится ее муж.
"У них все еще есть несколько вопросов, которые нужно решить, например, опекунство над их собакой Бабблз. Но София надеется, что они смогут двигаться вперед спокойно и справедливо", – рассказал журналистам источник из окружения уже почти бывших супругов.
В январе 2019 года новый закон Калифорнии изменил порядок рассмотрения дел об опеке над домашними животными в бракоразводных процессах. Он дает судьям право учитывать заботу и наилучшие интересы домашнего животного при принятии решений по вопросам раздельного проживания или развода.
До 2019 года суды Калифорнии относились к домашним животным как к собственности. Они считались частью имущества, подлежащего разделу после расторжения брака. Часто судьи основывали свое решение на том, какая сторона купила или взяла из приюта животное.
Домашние животные по-прежнему технически классифицируются как личная собственность, но этот новый закон больше учитывает их интересы.
В 2021 году София сказала, что ее мечта завести собаку пошла наперекосяк, как только она привела Бабблз домой, и та сразу же предпочла Манганьелло. Актриса пошутила, что животное "украло все, что принадлежало ей" после того, как переехала в квартиру в Лос-Анджелесе, где жила вместе с Джо. София жаловалась, что Бабблз заняла ее место в кровати возле мужа, а она вынуждена спать "с другой стороны".
Отметим, что бракоразводный процесс упрощает тот момент, что у Софии и Джо не было общих детей.
Ранее Фокус писал, что стала известна причина развода Вергары и Манганьелло.