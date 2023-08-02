Софія Вергара залишила собаку колишньому чоловікові, бо пес її ненавидить

Тепер малюк Бабблз залишиться з Джо Манганьєлло.

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Софія Вергара і Джо Манганьєлло розлучаються і ділять майно. Особливих проблем не виникло, оскільки у пари був шлюбний договір. Але єдине, через що вони ледь ен посварилися, став їхній пес на прізвисько Бабблз (Bubbles). Про це пише Page Six.

Повідомляється, що Софія Вергара передала опіку над десятирічним малюком, поміссю чихуахуа і померанського шпіца, своєму колишньому чоловікові Джо Манганьєлло.

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Софія Вергара і Джо Манганьєлло Фото: Instagram joemanganiello

"Ні через мільйон років Джо не розлучиться зі своїм собакою, і Софія прекрасно про це знає", — повідомило джерело.

"Жоден з них не озлоблений і не жадає помсти, а Софія любить Бабблз і хоче, щоб вона була щасливою, і саме тому вона віддає її Джо під опіку", — доповнив інсайдер, згадавши, що Джо тепло відгукується про колишню дружину та каже, що в неї "велике серце".

Відповідно до законодавства штату Каліфорнія домашні тварини вважаються особистою власністю, коли пари ділять своє майно. Однак після того, як у 2019 році було ухвалено новий закон, судді, які розглядають справи про розлучення, тепер можуть брати до уваги найкращі інтереси благополуччя домашньої тварини і можуть укладати угоди про спільну опіку на свій розсуд.

Схоже, що колишня пара, у якої не було спільних дітей, а тільки спільний пес, вирішила вберегти Бабблз від суду.

Хоча Софія Вергара взяла собаку два роки тому, Джо, мабуть, найбільше прив'язався до пса.

Джо Манганьєлло з Бабблзом

Джо Манганьєлло ділився численними знімками себе з літньою чихуахуа на руках через Instagram, а сама Вергара розповіла про зв'язок Бабблз і Джо в інтерв'ю.

2021 року 51-річна Вергара пожартувала у "Вечірньому шоу" про те, як Бабблз віддала перевагу зірці "Справжньої крові".

Джо Манганьєлло з Бабблзом

"Вона ненавидить мене. Вона повинна була бути для мене. Вона повинна була бути моїм собакою. Вона приїхала в мій будинок, і я не знаю, вона напевно подумала, що вона для Джо", — розповідала Софія Джиммі Феллону.

Ведуча "America's Got Talent" пояснила, що малятко Бабблз стало просто одержимим Джо і слідувало за ним, куди б він не пішов.

"Це жахливо, вона мене ненавидить. Вона дуже зла на мене. Вона кусає мене! Вона не така мила в житті, як на фото", — пожартувала Софія.

Незважаючи на складні стосунки Вергари з собакою, вона захоплювалася любов'ю Джо до чихуахуа.

Софія Вергара із собакою

"Повинна сказати, він поводиться з нею так, ніби вона його маленька донька. Але вона поводиться з ним, як ревнива кохана. Вона спить із ним. Вона злиться, коли я входжу в кімнату", — жартувала Софія.

Нагадаємо, Софія Вергара і Джо Манганьєлло оголосили про розлучення 17 липня 2023 року після семи років шлюбу.

Спільне майно пари буде розділене згідно з їхньою шлюбною угодою, і пара, яка проживає окремо, погодилася оплатити свої власні судові витрати.

Проте Вергара зазначила у своїх юридичних документах, що "різні коштовності, витвори мистецтва та інші особисті речі", включно з будь-якими доходами, які вона заробила до, під час і після їхнього розлучення, належать їй.