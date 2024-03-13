51-річна Софія Вергара продемонструвала підтягнуте тіло в зеленому купальнику (фото)

Акторка цього тижня опублікувала кілька нових фотографій. Таким чином Софія вирішила оголосити про нове партнерство з компанією Walmart.

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Колумбійська та американська акторка і модель Софія Вергара потішила шанувальників новими фотографіями. Знаменитість продемонструвала свою струнку фігуру, повідомляє Еxpress.

Знаменитість опублікувала в Instagram кілька яскравих знімків з балкона свого особняка в Лос-Анджелесі. 51-річна акторка серіалів "Американська сімейка" і "Грізельда" була одягнена в сексуальний зелений купальник. Вергара показала свої красиві форми і підтягнутий живіт. Свій образ модель доповнила витонченим ланцюжком з кулоном і браслетами. Шикарне волосся було розпущене і м'якими хвилями спадало по плечах.

У підписі до посту Софія розповіла, що ці знімки були зроблені для просування її захопливої нової колекції в Walmart.

"Після кількох місяців тестування зразків і стилів я дуже рада повідомити, що моя нова колекція купальників на @walmart офіційно представлена! Якраз до весняних канікул", — написала Софія, додавши дражливий підморгуючий смайлик.

Шанувальники були в захваті від її стрункої фігури і приголомшливої зовнішності. Вони зазначили, що актриса "витончено старіє у свої 50 років".

Багато хто з її 34,7 мільйонної армії передплатників заявили, що планують купити собі кілька таких купальників, і в коментарях відзначили, як і раніше, сенсаційний зовнішній вигляд Вергари: "Ти чудова і прекрасна", "Ух ти!!! Це виглядає так приголомшливо", "Бізнес-вумен яка! Така красива і така розумна", "Ця жінка просто красуня", "Чудово! Виглядає казково".

Багато хто похвалив колумбійську зірку її рідною іспанською мовою.

Нагадаємо, 15 вересня повідомлялося, що Софія Вергара приміряла блискучий топ українського бренду. Знаменитість з'явилася в ефектному образі під час зйомок фіналу телешоу "Америка має талант".