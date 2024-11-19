"Ліки коштували йому життя": брат Елвіса Преслі звинуватив лікаря у смерті короля рок-н-ролу (фото)

Знаменитий співак пішов із життя 47 років тому, але в суспільстві продовжують обговорювати його бурхливе життя і раптову смерть.

Девід Стенлі, зведений брат короля рок-н-ролу Елвіса Преслі, звинувачує лікаря в загибелі легендарного співака. 18 листопада в інтерв'ю Еxpress він відверто розповів, наскільки "зломленим" був знаменитий виконавець в останні роки свого життя.

Протягом багатьох років існувало кілька теорій щодо основної причини передчасної смерті Елвіса Преслі 16 серпня 1977 року у віці всього 42 років. Король рок-н-ролу помер від серцевого нападу у ванній кімнаті свого шикарного маєтку в Грейсленді. Він сильно набрав вагу і мав пристрасть до рецептурних препаратів, що посилило наявні проблеми зі здоров'ям.

Елвіс Преслі Фото: instagram.com/visitgraceland

Тепер, через десятиліття, Девід Стенлі звинуватив у смерті Елвіса Преслі його особистого лікаря Джорджа Нікопулоса, який помер у 2016 році, але так і не поніс покарання. "Коли я говорю про Елвіса, я говорю про його ліки, які коштували йому життя. Я дуже непохитний у цьому... Я був там щодня, і найважчим для мене було спостерігати за цим саморуйнуванням, ніщо не могло зупинити його", — поділився Девід.

Говорячи про особистого лікаря Елвіса, він сказав: "Доктор Нік дав йому понад 10 000 таблеток за останні вісім місяців його життя. Без доктора Ніка Елвіс помер би в 21 столітті. За свій злочин Нік мав сісти у в'язницю і померти у в'язниці. Лікарі вбили Елвіса... кому потрібні 10 000 таблеток? Кому потрібні 33 снодійних, щоб заснути вночі? Якщо приймати стільки наркотиків, у будь-кого виникли б проблеми зі здоров'ям".

На запитання, чи був він здивований, коли знайшов тіло Преслі на підлозі у ванній у Грейсленді, зведений брат відповів: "О, ні... Я знав, що з Елвісом це було лише питання часу. Нам пощастило, що він не помер де-небудь на сцені".

Раніше, 2 жовтня, повідомлялося, що внучка Елвіса Преслі Райлі Кіо заспівала на показі Chanel.