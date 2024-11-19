"Лекарства стоили ему жизни": брат Элвиса Пресли обвинил врача в смерти короля рок-н-ролла (фото)

Знаменитый певец ушел из жизни 47 лет назад, но в обществе продолжают обсуждать его бурную жизнь и скоропостижную кончину.

Дэвид Стэнли, сводный брат короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, винит врача в гибели легендарного певца. 18 ноября в интервью Еxpress он откровенно рассказал, насколько "сломленным" был знаменитый исполнитель в последние годы своей жизни.

На протяжении многих лет существовало несколько теорий относительно основной причины безвременной кончины Элвиса Пресли 16 августа 1977 года в возрасте всего 42 лет. Король рок-н-ролла умер от сердечного приступа в ванной комнате своего шикарного поместья в Грейсленде. Он сильно набрал вес и пристрастия к рецептурным препаратам, что усугубило существующие проблемы со здоровьем.

Элвис Пресли Фото: instagram.com/visitgraceland

Теперь, спустя десятилетия, Дэвид Стэнли обвинил в кончине Элвиса Пресли его личного врача Джорджа Никопулоса, который умер в 2016 году, но так и не понес наказания. "Когда я говорю об Элвисе, я говорю о его лекарствах, которые стоили ему жизни. Я очень непреклонен в этом… Я был там каждый день, и самым трудным для меня было наблюдать за этим саморазрушением, ничто не могло остановить его", — поделился Дэвид.

Говоря о личном враче Элвиса, он сказал: "Доктор Ник дал ему более 10 000 таблеток за последние восемь месяцев его жизни. Без доктора Ника Элвис умер бы в 21 веке. За свое преступление Ник должен был сесть в тюрьму и умереть в тюрьме. Врачи убили Элвиса… кому нужны 10 000 таблеток? Кому нужны 33 снотворных, чтобы заснуть ночью? Если примать столько наркотиков, у любого возникли бы проблемы со здоровьем".

На вопрос, был ли он удивлен, когда нашел тело Пресли на полу в ванной в Грейсленде, сводный брат ответил: "О нет… Я знал, что с Элвисом это был всего лишь вопрос времени. Нам повезло, что он не умер где-нибудь на сцене".

Ранее, 2 октября, сообщалось, что внучка Элвиса Пресли Райли Кио спела на показе Chanel.