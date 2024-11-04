На аукцион выставили последнее авто Элвиса Пресли (фото)

Cadillac Seville Элвиса Пресли оснащен 5,7-литровым V8 и автоматической КПП. Его салон отделан кожей и деревом, а комплектация включает электропакет и климат-контроль.

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В Великобритании на аукцион Bonhams выставили седан Cadillac Seville 1977 года. За него планируют получить немалую сумму, ведь первым владельцем авто был Элвис Пресли. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Седан оснащен 5,7-литровым V8 Фото: bonhams.com

Король рок-н-ролла очень любил автомобили Cadillac и при жизни владел 200 машинами этой марки. Конкретно этот седан стал последним авто Элвиса Пресли.

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Звездный певец решил купить Cadillac Seville 14 августа 1977 года, а через два дня он ушел из жизни. Сохранились фото Элвиса Пресли за рулем этого авто за день до смерти, а также документы на машину с его подписью.

Салон отделан кожей и деревом Фото: bonhams.com

Cadillac Seville перешел по наследству невесте Элвиса Джинджер Олден, которая некоторое время эксплуатировала авто. Позже седан несколько раз переходил из рук в руки и хранился в частных коллекциях. В частности, в 1994 году за него отдали 101 500 долларов. Cadillac никогда не реставрировали, а его пробег составляет 93,3 тыс. км.

Элвиса Пресли сфотографировали в Cadillac за день до смерти Фото: bonhams.com

Cadillac Seville 1977 года имеет двухцветную окраску, а его салон отделан кожей и деревом. Он оснащен центральным замком, электропакетом, климат-контролем, круиз-контролем и радио. Под капотом установлен 5,7-литровый 180-сильный V8, который работает в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП.

Кстати, недавно эксклюзивный лимузин Cadillac Элвиса Пресли обнаружили на свалке.

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