На аукцион выставили мощный винтажный спорткар Николаса Кейджа (фото)

Chevrolet Corvette Николаса Кейджа оснащен 7,0-литровым 390-сильным V8. Он способен разогнаться до сотни за 6 с и развить 230 км/ч.

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В США на аукцион Bring a Trailer выставили кабриолет Chevrolet Corvette 1969 года. Спорткар принадлежал звездному актеру Николасу Кейджу. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Актер проехал на Corvette 32 тыс. км Фото: Bring a Trailer

Николас Кейдж является известным автоколлекционером. Звезда фильмов "Угнать за 60 секунд" и "Покидая Лас-Вегас" в разные годы владел Aston Martin Джеймса Бонда, Lamborghini Miura SVJ последнего шаха Ирана, 425-сильным Plymouth Barracuda Hemi 1970 года, а также несколькими Bugatti и Ferrari.

В салоне авто заменили отделку Фото: Bring a Trailer

Этим Chevrolet Corvette Stingray актер владел до 2021 года и довольно активно его эксплуатировал — наездил на нем 32 тыс. км. Николас Кейдж перекрасил авто и заменил внутреннюю отделку, которая износилась.

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Спорткар выкупил авто дилер, который недавно заменил тормозную систему Chevrolet Corvette, выхлоп и магнитолу, а также отремонтировал карбюратор и кондиционер.

Под капотом установлен 390-сильный V8 Фото: Bring a Trailer

Авто Николаса Кейджа оснащено большим 7,0-литровым V8 мощностью 390 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Chevrolet Corvette способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить скорость 230 км/ч.

Кстати, недавно в США выставили на аукцион оригинальный грузовик 50-х, созданный украинским дизайнером из рода Терещенко.

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