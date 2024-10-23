На аукцион выставили мощный винтажный спорткар Николаса Кейджа (фото)
Chevrolet Corvette Николаса Кейджа оснащен 7,0-литровым 390-сильным V8. Он способен разогнаться до сотни за 6 с и развить 230 км/ч.
В США на аукцион Bring a Trailer выставили кабриолет Chevrolet Corvette 1969 года. Спорткар принадлежал звездному актеру Николасу Кейджу. Об авто рассказали на сайте аукциона.
Николас Кейдж является известным автоколлекционером. Звезда фильмов "Угнать за 60 секунд" и "Покидая Лас-Вегас" в разные годы владел Aston Martin Джеймса Бонда, Lamborghini Miura SVJ последнего шаха Ирана, 425-сильным Plymouth Barracuda Hemi 1970 года, а также несколькими Bugatti и Ferrari.
Этим Chevrolet Corvette Stingray актер владел до 2021 года и довольно активно его эксплуатировал — наездил на нем 32 тыс. км. Николас Кейдж перекрасил авто и заменил внутреннюю отделку, которая износилась.
Спорткар выкупил авто дилер, который недавно заменил тормозную систему Chevrolet Corvette, выхлоп и магнитолу, а также отремонтировал карбюратор и кондиционер.
Авто Николаса Кейджа оснащено большим 7,0-литровым V8 мощностью 390 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Chevrolet Corvette способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить скорость 230 км/ч.
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