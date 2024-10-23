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Авто

На аукцион выставили мощный винтажный спорткар Николаса Кейджа (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Chevrolet Corvette 1969 года принадлежал Николасу Кейджу

Chevrolet Corvette Николаса Кейджа оснащен 7,0-литровым 390-сильным V8. Он способен разогнаться до сотни за 6 с и развить 230 км/ч.

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В США на аукцион Bring a Trailer выставили кабриолет Chevrolet Corvette 1969 года. Спорткар принадлежал звездному актеру Николасу Кейджу. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette, Николас Кейдж, авто Николаса Кейджа, Chevrolet Corvette 1969 Fullscreen
Актер проехал на Corvette 32 тыс. км
Фото: Bring a Trailer

Николас Кейдж является известным автоколлекционером. Звезда фильмов "Угнать за 60 секунд" и "Покидая Лас-Вегас" в разные годы владел Aston Martin Джеймса Бонда, Lamborghini Miura SVJ последнего шаха Ирана, 425-сильным Plymouth Barracuda Hemi 1970 года, а также несколькими Bugatti и Ferrari.

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В салоне авто заменили отделку
Фото: Bring a Trailer

Этим Chevrolet Corvette Stingray актер владел до 2021 года и довольно активно его эксплуатировал — наездил на нем 32 тыс. км. Николас Кейдж перекрасил авто и заменил внутреннюю отделку, которая износилась.

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Спорткар выкупил авто дилер, который недавно заменил тормозную систему Chevrolet Corvette, выхлоп и магнитолу, а также отремонтировал карбюратор и кондиционер.

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Под капотом установлен 390-сильный V8
Фото: Bring a Trailer

Авто Николаса Кейджа оснащено большим 7,0-литровым V8 мощностью 390 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Chevrolet Corvette способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить скорость 230 км/ч.

Кстати, недавно в США выставили на аукцион оригинальный грузовик 50-х, созданный украинским дизайнером из рода Терещенко.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет победный болид Михаэля Шумахера.