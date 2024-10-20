На аукцион выставили необычное 500-сильное авто 50-х от украинского дизайнера (фото)

Обтекаемый дизайн White 3000 COE разработал украинец Алексей Сахновский. В наши дни грузовик тюнинговали и оснастили 500-сильным V8.

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Дизайн White 3000 COE разработал украинец граф Алексей Сахновский. Его мать была внучкой известного сахарозаводчика Артема Терещенко, а отец — потомком Николая Гоголя и Павла Полуботка.

Грузовик тюнинговали и оснастили новой грузовой платформой Фото: Mecum

После революции 1917 года Алексей Сахновский эмигрировал в Европу, где стал автодизайнером. Позже граф переехал в США. Его работы для Packard, Cord, Nash и Austin отличались авангардным обтекаемым стилем.

Салон украсили кожей и деревом Фото: Mecum

С компанией White Алексей Сахновский начал сотрудничать с 1935 года — создавал оригинальные автобусы и обтекаемые грузовики. White 3000 COE выпускали с 1949 по 1968 год.

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Конкретно этот грузовик тюнинговали — изменили решетку радиатора, расширили колею и установили новую грузовую платформу. Салон White 3000 COE отделали кожей и деревом, а также установили кондиционер, камеры кругового обзора и электростеклоподъемники.

Авто получило новую решетку радиатора Фото: Mecum

Грузовик получил 8,2-литровый V8 Chevrolet на 500 л.с. и автоматическую КПП. Кроме того, у Chevrolet позаимствовали подвеску, а также установили дисковые тормоза.

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