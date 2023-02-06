На аукцион выставили уникальный спорткар 30-х от знаменитого украинского дизайнера (фото)

Всего в 1934 году выпущено лишь четыре Packard Twelve Sport Coupe. Дизайн авто разработал стилист украинского происхождения граф Алексей Сахновский.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили уникальный Packard Twelve Sport Coupe 1934 года. За раритетное авто планируют выручить несколько миллионов долларов и оно может стать самой дорогой моделью знаменитой марки. Подробности Packard раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Всего выпущено только четыре таких купе Фото: RM Sotheby's

Особенность авто – эксклюзивный обтекаемый кузов от ателье LeBaron. Его дизайн разработал стилист украинского происхождения граф Алексей Сахновский. По материнской линии он был потомком известного сахарозаводчика и мецената Артема Терещенко, а по отцовской – Николая Гоголя и гетьмана Павла Полуботка.

[ + – ] Конкретно эту машину демонстрировали на автошоу в Нью-Йорке Фото: RM Sotheby's

После революции 1917 года Сахновский эмигрировал в Европу, а затем в Америку и занялся автодизайном. Его работы выглядели нестандартно и опережали время.

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Так, Packard Twelve Sport Coupe стал одним из первых аэродинамических авто из США. Его салон отделали деревом, а сиденья обшили кожей пони. Всего выпустили только четыре таких купе, причем это первый автомобиль в серии – именно его демонстрировали на автошоу в Нью-Йорке.

[ + – ] Салон Packard Twelve отделан дорогим деревом Фото: RM Sotheby's

Первым владельцем Packard Twelve был миллионер Брэбурн, владевший металлургическими заводами в Пенсильвании. Машина несколько раз переходила из рук в руки, а в 80-х прошла реставрацию и выиграла призы на нескольких ретро-шоу. С тех пор авто практически не демонстрировали на публике.

[ + – ] Сиденья обшиты кожей пони Фото: RM Sotheby's

Packard Twelve был флагманской и самой дорогой моделью американской марки. Под его капотом установлен 7,0-литровый V12 мощностью 160 л. с. С 3-ступенчатой механической КПП авто разгоняется до 162 км/ч.

[ + – ] Под капотом установлен 160-сильный V12 Фото: RM Sotheby's

Ранее Фокус сообщал, что в Париже на аукцион выставили кабриолет Delahaye 1950 года, созданный другим известным дизайнером украинского происхождения – Яковом Савчиком.

Также мы писали, что редкий Packard 30-х годов есть и в Украине.