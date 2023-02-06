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Авто

На аукцион выставили уникальный спорткар 30-х от знаменитого украинского дизайнера (фото)

Packard Twelve LeBaron, Packard Twelve 1934, Packard Twelve, Packard Twelve Sport Coupe, Алексей Сахновский
Фото: RM Sotheby's | Дизайн Packard Twelve Sport Coupe создал украинец Алексей Сахновский

Всего в 1934 году выпущено лишь четыре Packard Twelve Sport Coupe. Дизайн авто разработал стилист украинского происхождения граф Алексей Сахновский.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили уникальный Packard Twelve Sport Coupe 1934 года. За раритетное авто планируют выручить несколько миллионов долларов и оно может стать самой дорогой моделью знаменитой марки. Подробности Packard раскрыли на сайте аукционного дома.

Packard Twelve LeBaron, Packard Twelve 1934, Packard Twelve, Packard Twelve Sport Coupe, Алексей Сахновский Fullscreen
Всего выпущено только четыре таких купе
Фото: RM Sotheby's

Особенность авто – эксклюзивный обтекаемый кузов от ателье LeBaron. Его дизайн разработал стилист украинского происхождения граф Алексей Сахновский. По материнской линии он был потомком известного сахарозаводчика и мецената Артема Терещенко, а по отцовской – Николая Гоголя и гетьмана Павла Полуботка.

Packard Twelve LeBaron, Packard Twelve 1934, Packard Twelve, Packard Twelve Sport Coupe, Алексей Сахновский Fullscreen
Конкретно эту машину демонстрировали на автошоу в Нью-Йорке
Фото: RM Sotheby's

После революции 1917 года Сахновский эмигрировал в Европу, а затем в Америку и занялся автодизайном. Его работы выглядели нестандартно и опережали время.

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Так, Packard Twelve Sport Coupe стал одним из первых аэродинамических авто из США. Его салон отделали деревом, а сиденья обшили кожей пони. Всего выпустили только четыре таких купе, причем это первый автомобиль в серии – именно его демонстрировали на автошоу в Нью-Йорке.

Packard Twelve LeBaron, Packard Twelve 1934, Packard Twelve, Packard Twelve Sport Coupe, Алексей Сахновский Fullscreen
Салон Packard Twelve отделан дорогим деревом
Фото: RM Sotheby's

Первым владельцем Packard Twelve был миллионер Брэбурн, владевший металлургическими заводами в Пенсильвании. Машина несколько раз переходила из рук в руки, а в 80-х прошла реставрацию и выиграла призы на нескольких ретро-шоу. С тех пор авто практически не демонстрировали на публике.

Packard Twelve LeBaron, Packard Twelve 1934, Packard Twelve, Packard Twelve Sport Coupe, Алексей Сахновский Fullscreen
Сиденья обшиты кожей пони
Фото: RM Sotheby's

Packard Twelve был флагманской и самой дорогой моделью американской марки. Под его капотом установлен 7,0-литровый V12 мощностью 160 л. с. С 3-ступенчатой механической КПП авто разгоняется до 162 км/ч.

Packard Twelve LeBaron, Packard Twelve 1934, Packard Twelve, Packard Twelve Sport Coupe, Алексей Сахновский Fullscreen
Под капотом установлен 160-сильный V12
Фото: RM Sotheby's

Ранее Фокус сообщал, что в Париже на аукцион выставили кабриолет Delahaye 1950 года, созданный другим известным дизайнером украинского происхождения – Яковом Савчиком.

Также мы писали, что редкий Packard 30-х годов есть и в Украине.