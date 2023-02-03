Самый дорогой Chevrolet Camaro в истории ушел с молотка по цене трех Ferrari (фото)

Всего в 1969 году выпущено только 69 Chevrolet Camaro ZL1 и они сейчас очень ценятся коллекционерами. Автомобиль оснащен 7,0-литровым V8 мощностью свыше 500 л. с.

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В США на аукционе Barrett-Jackson продали Chevrolet Camaro 1969 года. За неприметный с виду автомобиль выручили 770 000 долларов — как за три Ferrari Roma. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

[ + – ] Купе создали специально для драгрейсинга Фото: Barrett-Jackson

Chevrolet Camaro первого поколения уже давно стали культовыми, но как правило стоят в 10-15 раз меньше. Впрочем, с молотка ушла не стандартная модель, а лимитированный заряженный Camaro ZL1.

Chevrolet Camaro ZL1 создавали специально для драгрейсинга и всего выпустили только 69 таких купе. Автомобили были примерно вдвое дороже топового Camaro SS.

[ + – ] Под капотом авто установлен 7,0-литровый V8 мощностью свыше 500 л. с. Фото: Barrett-Jackson

Главная особенность Chevrolet Camaro ZL1 прячется под капотом. Автомобиль оснащен огромным гоночным V8 объемом 7,0 л. На бумаге его мощность составляла 430 л. с., но в реальности превышала 500 л. с. Моторы собирали полностью вручную.

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С усиленной 4-ступенчатой механической КПП Camaro ZL1 1969 года разгонялся до 100 км/ч за 5,3 с, а заезд на четверть мили (402 м) в драгрейсинге занимал около 12 с. Это был один из самых быстрых автомобилей своего времени.

[ + – ] Всего выпустили только 69 Chevrolet Camaro ZL1 Фото: Barrett-Jackson

Конкретно этот автомобиль также получил задний спойлер и радио. Он отлично сохранился, а его аутентичность подтверждена документами.

Ранее Фокус сообщал, что еще более редкий Chevrolet Corvette 1969 года с этим же двигателем ZL1 продали по цене более 3 миллионов долларов.

Также мы писали, что на аукционе Barrett-Jackson за первый Ford Mustang 2024 отдали 490 000 долларов, хотя его цена в автосалоне в 10 раз ниже.