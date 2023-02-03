Самый дорогой Chevrolet Camaro в истории ушел с молотка по цене трех Ferrari (фото)
Всего в 1969 году выпущено только 69 Chevrolet Camaro ZL1 и они сейчас очень ценятся коллекционерами. Автомобиль оснащен 7,0-литровым V8 мощностью свыше 500 л. с.
В США на аукционе Barrett-Jackson продали Chevrolet Camaro 1969 года. За неприметный с виду автомобиль выручили 770 000 долларов — как за три Ferrari Roma. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.
Chevrolet Camaro первого поколения уже давно стали культовыми, но как правило стоят в 10-15 раз меньше. Впрочем, с молотка ушла не стандартная модель, а лимитированный заряженный Camaro ZL1.
Chevrolet Camaro ZL1 создавали специально для драгрейсинга и всего выпустили только 69 таких купе. Автомобили были примерно вдвое дороже топового Camaro SS.
Главная особенность Chevrolet Camaro ZL1 прячется под капотом. Автомобиль оснащен огромным гоночным V8 объемом 7,0 л. На бумаге его мощность составляла 430 л. с., но в реальности превышала 500 л. с. Моторы собирали полностью вручную.Важно
С усиленной 4-ступенчатой механической КПП Camaro ZL1 1969 года разгонялся до 100 км/ч за 5,3 с, а заезд на четверть мили (402 м) в драгрейсинге занимал около 12 с. Это был один из самых быстрых автомобилей своего времени.
Конкретно этот автомобиль также получил задний спойлер и радио. Он отлично сохранился, а его аутентичность подтверждена документами.
Ранее Фокус сообщал, что еще более редкий Chevrolet Corvette 1969 года с этим же двигателем ZL1 продали по цене более 3 миллионов долларов.
Также мы писали, что на аукционе Barrett-Jackson за первый Ford Mustang 2024 отдали 490 000 долларов, хотя его цена в автосалоне в 10 раз ниже.