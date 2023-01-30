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Авто

Старый 54-летний Chevrolet ушел с молотка по цене нового Bugatti (фото)

Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray
Фото: RM Sotheby's | Chevrolet Corvette ZL1 продали за $3,14 миллионов

Всего существует только два Chevrolet Corvette ZL1 со сверхмощным 560-сильным V8 под капотом. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 320 км/ч.

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В США на аукционе RM Sotheby’s за $3,14 миллионов продали кабриолет Chevrolet Corvette Stingray 1969 года. Цена авто превзошла все ожидания и установила новый рекорд – это самый дорогой Corvette в истории. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Как правило, стандартные Chevrolet Corvette C3 конца 60-х стоят не более $100 000. Столь высокая стоимость на уровне Bugatti Chiron обусловлена тем, что продали особенный Corvette ZL1. Таких авто существует всего два – купе и кабриолет.

Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
ZL1 стал самым дорогим Chevrolet Corvette в истории
Фото: RM Sotheby's

Chevrolet Corvette ZL1 – экспериментальная заряженная версия модели с 7,0-литровым алюминиевым V8 от гоночного авто. Его мощность составляет 560 л. с. и для 60-х годов это был невероятный показатель.

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Такой Chevrolet Corvette способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 320 км/ч. Он был самым быстрым авто своего времени, ведь Ferrari и Lamborghini тех лет не достигали даже 300 км/ч.

Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Всего выпустили только два Corvette ZL1
Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Спорткар способен развить 320 км/ч
Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Автомобиль участвовал в уличных гонках
Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Авто отреставрировали и оно отлично выглядит
Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Под капотом установлен 560-сильный V8
Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray
Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray
Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray
Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray
Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette C3, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray

Чтобы справиться с такой мощью, автомобилю доработали подвеску и тормоза. Кроме того, у него нет отопителя, кондиционера, радио или электростеклоподъемников – их убрали для снижения веса.

Первым владельцем авто был гонщик Джон Мейхер и поначалу он даже соревновался на Corvette ZL1. Впрочем, со временем машина стала коллекционной и очень редко выезжала из гаража. Спорткар отреставрирован и выглядит как новый.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион RM Sotheby's выставили и самый красивый Ferrari в истории.

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