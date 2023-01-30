Старый 54-летний Chevrolet ушел с молотка по цене нового Bugatti (фото)

Всего существует только два Chevrolet Corvette ZL1 со сверхмощным 560-сильным V8 под капотом. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 320 км/ч.

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В США на аукционе RM Sotheby’s за $3,14 миллионов продали кабриолет Chevrolet Corvette Stingray 1969 года. Цена авто превзошла все ожидания и установила новый рекорд – это самый дорогой Corvette в истории. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Как правило, стандартные Chevrolet Corvette C3 конца 60-х стоят не более $100 000. Столь высокая стоимость на уровне Bugatti Chiron обусловлена тем, что продали особенный Corvette ZL1. Таких авто существует всего два – купе и кабриолет.

[ + – ] ZL1 стал самым дорогим Chevrolet Corvette в истории Фото: RM Sotheby's

Chevrolet Corvette ZL1 – экспериментальная заряженная версия модели с 7,0-литровым алюминиевым V8 от гоночного авто. Его мощность составляет 560 л. с. и для 60-х годов это был невероятный показатель.

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Такой Chevrolet Corvette способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 320 км/ч. Он был самым быстрым авто своего времени, ведь Ferrari и Lamborghini тех лет не достигали даже 300 км/ч.

[ + – ] Всего выпустили только два Corvette ZL1 [ + – ] Спорткар способен развить 320 км/ч [ + – ] Автомобиль участвовал в уличных гонках [ + – ] Авто отреставрировали и оно отлично выглядит [ + – ] Под капотом установлен 560-сильный V8

Чтобы справиться с такой мощью, автомобилю доработали подвеску и тормоза. Кроме того, у него нет отопителя, кондиционера, радио или электростеклоподъемников – их убрали для снижения веса.

Первым владельцем авто был гонщик Джон Мейхер и поначалу он даже соревновался на Corvette ZL1. Впрочем, со временем машина стала коллекционной и очень редко выезжала из гаража. Спорткар отреставрирован и выглядит как новый.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион RM Sotheby's выставили и самый красивый Ferrari в истории.

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