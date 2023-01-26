Воплощение элегантности: на продажу выставили самый красивый Ferrari в истории (фото)

У Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso элегантный дизайн от знаменитого ателье Pininfarina и эксперты называют его самым красивым авто марки. Под капотом суперкара установлен 3,0-литровый 250-сильный V12.

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В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso 1963 года. За 60-летний суперкар планируют выручить от 1,5 до 2 миллионов евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Суперкар демонстрировали на автошоу во Франкфурте Фото: RM Sotheby's

Семейство Ferrari 250 стало знаковой для итальянской марки, ведь именно она прославила молодую компанию из Маранелло на весь мир. Эти автомобили отметились громкими гоночными победами, а серийные версии Ferrari 250 предопределили развитие бренда на годы вперед.

[ + – ] Салон суперкара отделан кожей Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 выпускали с 1952 по 1964 годы и в линейке модели было множество различных версий. Купе GT Berlinetta Lusso выделяется элегантным дизайном от Pininfarina и эксперты называют его самым красивым Ferrari всех времен. Именно этим и обусловлена его высокая цена.

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Всего с 1962 по 1964 годы выпустили только 350 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso. Суперкар оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V12 мощностью 250 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 8 с и развивает 240 км/ч.

[ + – ] Суперкар оснащен высокооборотистым V12 на 250 л. с. Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль примечателен тем, что демонстрировался на автошоу во Франкфурте. Он отличается нестандартным для Ferrari зеленым цветом, а его салон отделан дорогой бежевой кожей Connoly. Авто несколько раз реставрировали и оно в отличном состоянии.

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