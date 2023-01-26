Воплощение элегантности: на продажу выставили самый красивый Ferrari в истории (фото)
У Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso элегантный дизайн от знаменитого ателье Pininfarina и эксперты называют его самым красивым авто марки. Под капотом суперкара установлен 3,0-литровый 250-сильный V12.
В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso 1963 года. За 60-летний суперкар планируют выручить от 1,5 до 2 миллионов евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.
Семейство Ferrari 250 стало знаковой для итальянской марки, ведь именно она прославила молодую компанию из Маранелло на весь мир. Эти автомобили отметились громкими гоночными победами, а серийные версии Ferrari 250 предопределили развитие бренда на годы вперед.
Ferrari 250 выпускали с 1952 по 1964 годы и в линейке модели было множество различных версий. Купе GT Berlinetta Lusso выделяется элегантным дизайном от Pininfarina и эксперты называют его самым красивым Ferrari всех времен. Именно этим и обусловлена его высокая цена.
Всего с 1962 по 1964 годы выпустили только 350 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso. Суперкар оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V12 мощностью 250 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 8 с и развивает 240 км/ч.
Конкретно этот автомобиль примечателен тем, что демонстрировался на автошоу во Франкфурте. Он отличается нестандартным для Ferrari зеленым цветом, а его салон отделан дорогой бежевой кожей Connoly. Авто несколько раз реставрировали и оно в отличном состоянии.
Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили Ferrari Дэвида Бэкхема с небольшим пробегом.
Также мы писали, что продается очень редкий и нестандартный внедорожник Ferrari 1970 года.