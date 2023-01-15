На продажу выставлен очень редкий и нестандартный внедорожник Ferrari 1970 года (фото)
Всего выпущено 600 внедорожников Ferrari Veicoli Speciali, а до наших дней сохранилось только 50 машин. Авто длиной около 3 метров весит 530 кг.
В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили редчайший внедорожник Ferves Ranger 1970 года. За уникальное авто планируют выручить от 40 000 до 60 000 евро. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.Важно
Название Ferves расшифровывается как Ferrari Veicoli Speciali ("Специальные автомобили Феррари"). То есть, продается внедорожник Ferrari, хотя есть нюанс – со знаменитой итальянской маркой он не имеет ничего общего. Дело в том, что компанию основал предприниматель Карло Феррари – однофамилец Энцо Феррари.
Миниатюрный четырехместный Ferves Ranger достигает всего 3 м в длину и весит 530 кг. У него маленькие колеса, отсутствуют боковые окна и отделка салона.
Внедорожник Ferrari построен на шасси Fiat 600, а расположенный сзади 500-кубовый 18-сильный мотор позаимствовали у Fiat 500. Максимальная скорость составляет 72 км/ч. Также предусмотрен полный привод.
Популярность бренда Ferrari сыграла свою роль – с 1966 по 1971 годы удалось продать 600 Ferves Ranger. До наших дней сохранилось лишь 50 таких авто. Конкретно этот внедорожник восстановлен до оригинального состояния.
Следует отметить, что первый настоящий кроссовер Ferrari появился только в 2022 году. Он стал самым быстрым авто своего класса.
Также Фокус сообщал, что на аукцион выставили самую дорогую Toyota в истории. Спорткар продают по цене трех Ferrari.