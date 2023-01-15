На продаж виставлений дуже рідкісний та нестандартний позашляховик Ferrari 1970 року (фото)

Усього випущено 600 позашляховиків Ferrari Veicoli Speciali, а до наших днів збереглося лише 50 машин. Автомобіль довжиною близько 3 метрів важить 530 кг.

Related video

У Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили рідкісний позашляховик Ferves Ranger 1970 року. За унікальне авто планують отримати від 40 000 до 60 000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

[ + – ] Всього випустили лише 600 Ferves Ranger Фото: RM Sotheby's

Важливо

McLaren, Rolls-Royce та Bugatti: які елітні авто купували українці у 2022 році (фото)

Назва Ferves розшифровується як Ferrari Veicoli Speciali ("Спеціальні автомобілі Ferrari"). Тобто продається позашляховик Ferrari, хоча є нюанс – зі знаменитою італійською маркою він не має нічого спільного. Справа в тому, що компанію заснував підприємець Карло Феррарі — однофамілець Енцо Феррарі.

[ + – ] У авто відсутні бічні вікна Фото: RM Sotheby's

Мініатюрний чотиримісний Ferves Ranger досягає всього 3 м завдовжки і важить 530 кг. У нього маленькі колеса, відсутні бічні вікна та оздоблення салону.

[ + – ] Максимальна швидкість авто складає 72 км/год Фото: RM Sotheby's

Позашляховик Ferrari побудований на шасі Fiat 600, а розташований позаду 500-кубовий 18-сильний двигун запозичили у Fiat 500. Максимальна швидкість становить 72 км/год. Також передбачено повний привід.

[ + – ] У салоні відсутня обробка Фото: RM Sotheby's

Популярність бренду Ferrari зіграла свою роль — з 1966 по 1971 роки вдалося продати 600 Ferves Ranger. До наших днів збереглося лише 50 таких авто. Саме цей позашляховик відновлено до оригінального стану.

[ + – ] Позаду встановлено двигун Fiat Фото: RM Sotheby's

Слід зазначити, що перший справжній кросовер Ferrari з'явився лише 2022 року. Він став найшвидшим авто свого класу.

Також Фокус повідомляв, що на аукціон виставили найдорожчу Toyota в історії. Спорткар продають за ціною трьох Ferrari.