McLaren, Rolls-Royce та Bugatti: які елітні авто купували українці у 2022 році (фото)

Минулого року українці купували екзотичні суперкари та розкішні представницькі авто. Вартість деяких із них перевищує мільйон доларів.

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Дорогі та розкішні авто мають попит в Україні навіть під час війни. У 2022 році продажі моделей преміумкласу в нашій країні встановили новий рекорд. Вартість деяких із них перевищувала мільйон доларів. Сайт "ТопЖир" обрав найдорожчі авто, куплені українцями минулого року.

Під час війни багато суперкарів та елітні авто вивезли з України до Європи. Втім, згодом частина з них повернулася, а деякі машини вищого класу ввезли під час безкоштовного розмитнення.

Ford Mustang 1969 року

[ + – ] Ford Mustang 1969 року Фото: topgir.com.ua

Цей автомобіль не найновіший, але дуже дорогий. Класичні Ford Mustang зараз недешеві — їхня ціна сягає 100 000 доларів. Купе оснащено 6,4-літровим 325-сильним V8 і здатне розігнатися до 100 км/год за 7,5 секунд і розвинути 200 км/год.

McLaren 570S

[ + – ] McLaren 570S Фото: topgir.com.ua

Суперкар McLaren 570S ввезли в Україну під час безкоштовного розмитнення. Зараз такий суперкар коштує уживаним близько 130-180 тисяч доларів. Його 570-сильний V8 твін-турбо дозволяє розганятися до сотні за 3,2 с та розвивати 328 км/год.

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Lucid Air

[ + – ] Lucid Air Фото: topgir.com.ua

Новий американський електромобіль преміумкласу є розкішним конкурентом Tesla Model S, причому його характеристики навіть кращі. Привезений в Україну 946-сильний варіант Dream Edition за $169 000 стартує до 100 км/год за 2,5 с і має запас ходу 830 км.

Mercedes-Maybach S580

[ + – ] Mercedes-Maybach S580

Топова розкішна версія Mercedes S-Class коштує від $185 000. Салон седана оброблений шкірою та деревом, а ззаду встановлені окремі сидіння з електроприводом та масажем. В Україні за минулий рік придбали кілька таких авто.

McLaren GT

[ + – ] McLaren GT Фото: topgir.com.ua

McLaren GT — нетиповий суперкар, адже він пристосований до повсякденного використання та далеких поїздок. У нього два багажники та комфортабельні сидіння. Водночас 620-сильна турбована вісімка дозволяє стартувати до сотні за 3,2 секунди і розвивати 326 км/год. Одне таке авто за $200 000 з'явилося у Львові.

Porsche 911 GT3

[ + – ] Porsche 911 GT3 Фото: topgir.com.ua

Нових Porsche 911 GT3 в Україні з'явилося щонайменше два. Трекове купе отримало розвинений аеродинамічний пакет і високооборотну 4,0-літрову шістку на 510 к. с. Воно розганяється до 100 км/год за 3,4 сек і розвиває 318 км/год. Ціна Porsche 911 GT3 — від $ 216 000.

Ferrari Roma

[ + – ] Ferrari Roma Фото: topgir.com.ua

Купе Ferrari Roma вартістю 225 000 доларів завезли для безкоштовного розмитнення. Перша модель у новому фірмовому стилі оснащена 620-сильним V8 твін-турбо та здатна розвинути 320 км/год, а спринт до сотні займає 3,4 с.

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Ferrari F8 Tributo

[ + – ] Ferrari F8 Tributo Фото: Із сайту ТопЖир

Ferrari F8 Tributo швидше та дорожче, ніж Roma. Обтічний купе оснащено таким же мотором, але в 720-сильної версії, тому здатне досягти 100 км/год за 2,9 с і розвинути 340 км/год. У Європі купити суперкар Ferrari можна за ціною від 250 000 євро.

Rolls-Royce Ghost

[ + – ] Rolls-Royce Ghost Фото: topgir.com.ua

Розкішний Rolls-Royce Ghost другого покоління коштує приблизно від $350 000. В Україні такий 571-сильний седан з'явився в оригінальному чорно-жовтогарячому забарвленні. За інформацією "ТопЖира", його власником є бізнесмен та депутат Геннадій Вацак.

Brabus 700

[ + – ] Brabus 700 Фото: topgir.com.ua

Mercedes GLE Coupe у тюнінгу Brabus коштує близько $400 000. Цифрове позначення вказує на збільшену до 700 к. с. потужність двигуна. Кросовер розганяється до 300 км/год.

Ferrari SF90 Stradale

[ + – ] Ferrari SF90 Stradale Фото: topgir.com.ua

Гібридний суперкар на початку року придбав молодий український мільйонер Олександр Слобоженко за ціною близько мільйона доларів. Повнопривідне купе оснащене 1000-сильною гібридною установкою. Воно не тільки розганяється до 100 км/год за 2,5 секунди і розвиває 340 км/год, але й може проїхати 25 км на електротязі. Нещодавно авто повернулося до України.

Bugatti Divo

[ + – ] Bugatti Divo Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Беззастережний лідер рейтингу — ексклюзивний Bugatti Divo за 9 мільйонів доларів. Його придбано не в Україні, але його власником є 28-річний мільйонер Назар Бабенко з Дніпра. У соцмережах він розповів про витрати на обслуговування найдорожчого авто.

Divo — лімітована трекова версія Bugatti Chiron із таким же 1500-сильним двигуном W16. Розгін до сотні займає 2,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 380 км/год.

Раніше Фокус розповідав про найдорожчі авто у світі за 2022 рік. Деякі з них коштують десятки мільйонів доларів.