Запас ходу 830 км та 2,5 с до сотні: в Україні з'явився неймовірний електрокар Lucid (фото)

Розкішний електромобіль Lucid Air коштує від 169 000 доларів і багато оснащений. Він отримав два мотори загальною потужністю 946 к. с. і здатний розвинути 270 км/год.

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В Україну прибув перший електрокар Lucid Air 2022. Головного конкурента Tesla Model S помітили у Львові. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Новий Lucid Air презентували у 2016 році, але запустити його у виробництво вдалося лише рік тому. Спочатку авто випускали невеликими партіями.

[ + – ] Lucid Air розганяється до 100 км/год за 2,5 с Фото: topgir.com.ua

Розкішний Lucid Air коштує від 77 400 доларів, але в Україну прибула дорожча версія Dream Edition Range за $169 000. За характеристиками вона значно перевищує основного конкурента Tesla.

Електромобіль Lucid Air Dream Edition Range оснащений повним приводом та двома моторами загальною потужністю 946 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,5 с та розвинути 270 км/год. Примітно, що в лінійці є й потужніші версії.

[ + – ] Недешевий електромобіль багато оснащений Фото: topgir.com.ua

Але основна гордість Lucid Air 2022 — його запас ходу 830 км. Цього досягли завдяки великій акумуляторній батареї на 113 кВт∙год. До речі, нещодавно електромобіль навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як "найдалекосяжніший".

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Преміальний електрокар Lucid Air досить багато оснащений — панорамний дах, електроприводи сидінь і багажника, вентиляція і масаж крісел, аудіосистема з 29 динаміками, пневмопідвіска.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися розкішні китайські електромобілі вартістю від 90 000 доларів.

Також ми писали, що до нашої країни привозять дуже дешеві комерційні електрокари німецького виробництва.