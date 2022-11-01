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Авто

Запас хода 830 км и 2,5 с до сотни: в Украине появился невероятный электрокар Lucid (фото)

Новый Lucid Air, Lucid Air 2022, Lucid Air, электромобиль Lucid Air, электрокар Lucid Air
Фото: topgir.com.ua | Lucid Air Dream Edition Range обладает запасом хода в 830 км

Роскошный электромобиль Lucid Air стоит от 169 000 долларов и богато оснащен. Он получил два мотора общей мощностью 946 л. с. и способен развить 270 км/ч.

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В Украину прибыл первый электрокар Lucid Air 2022. Главного конкурента Tesla Model S заметили во Львове. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Новый Lucid Air презентовали в 2016 году, но запустить его в производство удалось только год назад. Первое время авто выпускали небольшими партиями.

Новый Lucid Air, Lucid Air 2022, Lucid Air, электромобиль Lucid Air, электрокар Lucid Air Fullscreen
Lucid Air разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с
Фото: topgir.com.ua

Роскошный Lucid Air стоит от 77 400 долларов, но в Украину прибыла более дорогая версия Dream Edition Range за $169 000. По характеристикам она во многом превосходит основного конкурента Tesla.

Электромобиль Lucid Air Dream Edition Range оснащен полным приводом и двумя моторами общей мощностью 946 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 270 км/ч. Примечательно, что в линейке есть и более мощные версии.

Новый Lucid Air, Lucid Air 2022, Lucid Air, электромобиль Lucid Air, электрокар Lucid Air Fullscreen
Недешевый электромобиль богато оснащен
Фото: topgir.com.ua

Но основная гордость Lucid Air 2022 – его запас хода в 830 км. Этого добились за счет большой аккумуляторной батареи на 113 кВт∙ч. Кстати, недавно электромобиль даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый "дальнобойный".

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Премиальный электрокар Lucid Air довольно богато оснащен – панорамная крыша, электроприводы сидений и багажника, вентиляция и массаж кресел, аудиосистема с 29 динамиками, пневмоподвеска.

Раннее Фокус сообщал, что в Украине появились роскошные китайские электромобили стоимостью от $90 000.

Также мы писали, что в нашу страну привозят очень дешевые коммерческие электрокары немецкого производства.