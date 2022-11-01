Запас хода 830 км и 2,5 с до сотни: в Украине появился невероятный электрокар Lucid (фото)

Роскошный электромобиль Lucid Air стоит от 169 000 долларов и богато оснащен. Он получил два мотора общей мощностью 946 л. с. и способен развить 270 км/ч.

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В Украину прибыл первый электрокар Lucid Air 2022. Главного конкурента Tesla Model S заметили во Львове. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Новый Lucid Air презентовали в 2016 году, но запустить его в производство удалось только год назад. Первое время авто выпускали небольшими партиями.

[ + – ] Lucid Air разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с Фото: topgir.com.ua

Роскошный Lucid Air стоит от 77 400 долларов, но в Украину прибыла более дорогая версия Dream Edition Range за $169 000. По характеристикам она во многом превосходит основного конкурента Tesla.

Электромобиль Lucid Air Dream Edition Range оснащен полным приводом и двумя моторами общей мощностью 946 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 270 км/ч. Примечательно, что в линейке есть и более мощные версии.

[ + – ] Недешевый электромобиль богато оснащен Фото: topgir.com.ua

Но основная гордость Lucid Air 2022 – его запас хода в 830 км. Этого добились за счет большой аккумуляторной батареи на 113 кВт∙ч. Кстати, недавно электромобиль даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый "дальнобойный".

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Премиальный электрокар Lucid Air довольно богато оснащен – панорамная крыша, электроприводы сидений и багажника, вентиляция и массаж кресел, аудиосистема с 29 динамиками, пневмоподвеска.

Раннее Фокус сообщал, что в Украине появились роскошные китайские электромобили стоимостью от $90 000.

Также мы писали, что в нашу страну привозят очень дешевые коммерческие электрокары немецкого производства.