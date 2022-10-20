В Украине появились очень дешевые немецкие электромобили для бизнеса (фото)
Электрокары StreetScooter Work созданы немецким почтовым концерном Deutsche Post DHL. Фургоны предложены в нескольких версиях грузоподъемностью до 1,2 тонны.
В Украине начали появляться электрические фургоны StreetScooter Work. Их продают по весьма демократичной цене в 10-20 тысяч долларов. Объявления о продаже появились на сайте Auto.ria.
StreetScooter Work является детищем немецкого почтового концерна Deutsche Post DHL Group. Там решили не покупать электромобили на стороне, а выпускать их своими силами. С этой целью в 2014 году был приобретен стартап StreetScooter.
Электрокар StreetScooter Work презентовали в 2015 году и выпускают до сих пор. Уже собрано около 21 500 этих авто.
Фургон предлагали в стандартной и удлиненной версиях грузоподъемностью 680 кг и 1,5 тонны, соответственно. Комплектация включает камеру заднего вида, подогрев руля, сиденья водителя и лобового стекла.Важно
Короткая версия оснащена 41-сильным мотором и батареей емкостью 20 кВт∙ч. Она способна развить 85 км/ч и проехать около 80-100 км без подзарядки.
В удлиненном варианте установлены мотор мощностью 92 л. с. и батарея на 40 кВт∙ч. Максимальная скорость в этом случае составляет 120 км/ч, а запас хода – 160 км. Зарядить электромобиль StreetScooter Work можно за 7 часов.
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