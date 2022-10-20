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Авто

В Украине появились очень дешевые немецкие электромобили для бизнеса (фото)

StreetScooter Work, электромобиль StreetScooter, StreetScooter, электромобиль Deutsche Post, Deutsche Post
Фото: auto.ria.com | StreetScooter Work — небольшой электрический фургон

Электрокары StreetScooter Work созданы немецким почтовым концерном Deutsche Post DHL. Фургоны предложены в нескольких версиях грузоподъемностью до 1,2 тонны.

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В Украине начали появляться электрические фургоны StreetScooter Work. Их продают по весьма демократичной цене в 10-20 тысяч долларов. Объявления о продаже появились на сайте Auto.ria.

StreetScooter Work, электромобиль StreetScooter, StreetScooter, электромобиль Deutsche Post, Deutsche Post Fullscreen
Электрокар предложен в стандартной и удлиненной версиях
Фото: auto.ria.com

StreetScooter Work является детищем немецкого почтового концерна Deutsche Post DHL Group. Там решили не покупать электромобили на стороне, а выпускать их своими силами. С этой целью в 2014 году был приобретен стартап StreetScooter.

Электрокар StreetScooter Work презентовали в 2015 году и выпускают до сих пор. Уже собрано около 21 500 этих авто.

StreetScooter Work, электромобиль StreetScooter, StreetScooter, электромобиль Deutsche Post, Deutsche Post Fullscreen
Электромобили StreetScooter Work создан для почтовой службы Deutsche Post
Фото: auto.ria.com

Фургон предлагали в стандартной и удлиненной версиях грузоподъемностью 680 кг и 1,5 тонны, соответственно. Комплектация включает камеру заднего вида, подогрев руля, сиденья водителя и лобового стекла.

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Короткая версия оснащена 41-сильным мотором и батареей емкостью 20 кВт∙ч. Она способна развить 85 км/ч и проехать около 80-100 км без подзарядки.

StreetScooter Work, электромобиль StreetScooter, StreetScooter, электромобиль Deutsche Post, Deutsche Post Fullscreen
Базовое оснащение включает камеру заднего вида
Фото: auto.ria.com

В удлиненном варианте установлены мотор мощностью 92 л. с. и батарея на 40 кВт∙ч. Максимальная скорость в этом случае составляет 120 км/ч, а запас хода – 160 км. Зарядить электромобиль StreetScooter Work можно за 7 часов.

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