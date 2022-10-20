В Украине появились очень дешевые немецкие электромобили для бизнеса (фото)

Электрокары StreetScooter Work созданы немецким почтовым концерном Deutsche Post DHL. Фургоны предложены в нескольких версиях грузоподъемностью до 1,2 тонны.

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В Украине начали появляться электрические фургоны StreetScooter Work. Их продают по весьма демократичной цене в 10-20 тысяч долларов. Объявления о продаже появились на сайте Auto.ria.

[ + – ] Электрокар предложен в стандартной и удлиненной версиях Фото: auto.ria.com

StreetScooter Work является детищем немецкого почтового концерна Deutsche Post DHL Group. Там решили не покупать электромобили на стороне, а выпускать их своими силами. С этой целью в 2014 году был приобретен стартап StreetScooter.

Электрокар StreetScooter Work презентовали в 2015 году и выпускают до сих пор. Уже собрано около 21 500 этих авто.

[ + – ] Электромобили StreetScooter Work создан для почтовой службы Deutsche Post Фото: auto.ria.com

Фургон предлагали в стандартной и удлиненной версиях грузоподъемностью 680 кг и 1,5 тонны, соответственно. Комплектация включает камеру заднего вида, подогрев руля, сиденья водителя и лобового стекла.

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Короткая версия оснащена 41-сильным мотором и батареей емкостью 20 кВт∙ч. Она способна развить 85 км/ч и проехать около 80-100 км без подзарядки.

[ + – ] Базовое оснащение включает камеру заднего вида Фото: auto.ria.com

В удлиненном варианте установлены мотор мощностью 92 л. с. и батарея на 40 кВт∙ч. Максимальная скорость в этом случае составляет 120 км/ч, а запас хода – 160 км. Зарядить электромобиль StreetScooter Work можно за 7 часов.

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