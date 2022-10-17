Яркий дизайн и 400 км запаса хода: презентован первый электромобиль Jeep (фото)

Компактный кроссовер Jeep Avenger дебютировал в электрической версии. Автомобиль оснастили 156-сильным мотором от нового Peugeot e-308.

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На автосалоне в Париже презентовали новый Jeep Avenger. Первый электромобиль американского бренда поступит в производство на предпрятии в Польше с 2023 года, но заказать его можно уже сейчас. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши Фото: Stellantis

Новый Jeep Avenger – компактный 4,1-метровый кроссовер для города. Модель построена на платформе e-CMP, как и Opel Mokka и DS3. Позже появится и ее бензиновая версия.

Дизайн Jeep Avenger 2023 получился мускулистым и атлетичным – с расширенными крыльями и рельефными боковинами. Передняя часть имитирует фирменную решетку радиатора Jeep, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.

[ + – ] Запас хода электрокара составляет 400 км Фото: Stellantis

Отделку салона разбавляют вставки в цвет кузова. Кроссовер Jeep Avenger получил виртуальную панель приборов и сенсорный дисплей. Вместо рычага КПП предусмотрены кнопки. Объем заднего багажника составляет 380 л, а переднего – 34 л.

[ + – ] Отделку салона разбавляют вставки в цвет кузова Фото: Stellantis

Базовая комплектация Jeep Avenger включает диодные фары климат-контроль, 18-дюймовые диски, парктроник, камеру заднего вида и датчик света. Среди опций есть электропривод двери багажника и система полуавтономного вождения.

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Поначалу дебютировал 156-сильный переднеприводной вариант, но позже должна появиться полноприводная версия. Электрокар Jeep Avenger оснащен батареей на 54 кВт∙ч от Peugeot e-308, а его запас хода составляет 400 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 24 минуты.

[ + – ] Объем багажника составляет 380 л Фото: Stellantis

Кроссовер Jeep даже в переднеприводном исполнении обладает клиренсом в 200 мм, а также получил систему помощи на спуске и набор режимов для разных типов бездорожья.

Ранее Фокус рассказывал, что Stellantis презентовали и первый электромобиль Maserati. Он разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 3 с.