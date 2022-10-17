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Авто

Яркий дизайн и 400 км запаса хода: презентован первый электромобиль Jeep (фото)

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Фото: Stellantis | Jeep Avenger будут выпускать в Польше

Компактный кроссовер Jeep Avenger дебютировал в электрической версии. Автомобиль оснастили 156-сильным мотором от нового Peugeot e-308.

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На автосалоне в Париже презентовали новый Jeep Avenger. Первый электромобиль американского бренда поступит в производство на предпрятии в Польше с 2023 года, но заказать его можно уже сейчас. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Jeep Avenger 2023, Jeep Avenger, новый Jeep Avenger, электромобиль Jeep, кроссовер Jeep, электрокроссовер Jeep Fullscreen
Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши
Фото: Stellantis

Новый Jeep Avenger – компактный 4,1-метровый кроссовер для города. Модель построена на платформе e-CMP, как и Opel Mokka и DS3. Позже появится и ее бензиновая версия.

Дизайн Jeep Avenger 2023 получился мускулистым и атлетичным – с расширенными крыльями и рельефными боковинами. Передняя часть имитирует фирменную решетку радиатора Jeep, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.

Jeep Avenger 2023, Jeep Avenger, новый Jeep Avenger, электромобиль Jeep, кроссовер Jeep, электрокроссовер Jeep Fullscreen
Запас хода электрокара составляет 400 км
Фото: Stellantis

Отделку салона разбавляют вставки в цвет кузова. Кроссовер Jeep Avenger получил виртуальную панель приборов и сенсорный дисплей. Вместо рычага КПП предусмотрены кнопки. Объем заднего багажника составляет 380 л, а переднего – 34 л.

Jeep Avenger 2023, Jeep Avenger, новый Jeep Avenger, электромобиль Jeep, кроссовер Jeep, электрокроссовер Jeep Fullscreen
Отделку салона разбавляют вставки в цвет кузова
Фото: Stellantis

Базовая комплектация Jeep Avenger включает диодные фары климат-контроль, 18-дюймовые диски, парктроник, камеру заднего вида и датчик света. Среди опций есть электропривод двери багажника и система полуавтономного вождения.

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Поначалу дебютировал 156-сильный переднеприводной вариант, но позже должна появиться полноприводная версия. Электрокар Jeep Avenger оснащен батареей на 54 кВт∙ч от Peugeot e-308, а его запас хода составляет 400 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 24 минуты.

Jeep Avenger 2023, Jeep Avenger, новый Jeep Avenger, электромобиль Jeep, кроссовер Jeep, электрокроссовер Jeep Fullscreen
Объем багажника составляет 380 л
Фото: Stellantis

Кроссовер Jeep даже в переднеприводном исполнении обладает клиренсом в 200 мм, а также получил систему помощи на спуске и набор режимов для разных типов бездорожья.

Ранее Фокус рассказывал, что Stellantis презентовали и первый электромобиль Maserati. Он разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 3 с.