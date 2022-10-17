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Авто

Яскравий дизайн та 400 км запасу ходу: презентовано перший електромобіль Jeep (фото)

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Фото: Stellantis | Jeep Avenger випускатимуть у Польщі

Компактний кросовер Jeep Avenger дебютував в електричній версії. Автомобіль оснастили 156-сильним двигуном від нового Peugeot e-308.

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На автосалоні в Парижі презентували новий Jeep Avenger. Перший електромобіль американського бренду надійде у виробництво на підприємстві у Польщі з 2023 року, але замовити його можна вже зараз. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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Ручки задніх дверей заховані у стійках даху
Фото: Stellantis

Новий Jeep Avenger — компактний 4,1-метровий кросовер для міста. Модель побудована на платформі e-CMP, як і Opel Mokka та DS3. Згодом з'явиться і її бензинова версія.

Дизайн Jeep Avenger 2023 вийшов мускулистим та атлетичним — з розширеними крилами та рельєфними боковинами. Передня частина імітує фірмову решітку радіатора Jeep, а ручки задніх дверей заховані у стійках даху.

Jeep Avenger 2023, Jeep Avenger, новий Jeep Avenger, електромобіль Jeep, кросовер Jeep, електрокросовер Jeep Fullscreen
Запас ходу електрокара складає 400 км
Фото: Stellantis

Оздоблення салону розбавляють вставки в колір кузова. Кросовер Jeep Avenger отримав віртуальну панель приладів та сенсорний дисплей. Замість важеля КПП передбачені кнопки. Об'єм заднього багажника становить 380 л, а переднього — 34 л.

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Оздоблення салону розбавляють вставки у колір кузова
Фото: Stellantis

Базова комплектація Jeep Avenger включає діодні фари клімат-контроль, 18-дюймові диски, парктронік, камеру заднього виду та датчик світла. Серед опцій є електропривод дверей багажника та система напівавтономного водіння.

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Спочатку дебютував 156-сильний передньопривідний варіант, але пізніше має з'явитися повнопривідна версія. Електрокар Jeep Avenger оснащений батареєю на 54 кВт∙год від Peugeot e-308, а його запас ходу становить 400 км. Швидка зарядка на 80% займає 24 хвилини.

Jeep Avenger 2023, Jeep Avenger, новий Jeep Avenger, електромобіль Jeep, кросовер Jeep, електрокросовер Jeep Fullscreen
Об'єм багажника складає 380 л
Фото: Stellantis

Кросовер Jeep навіть у передньопривідному виконанні має кліренс в 200 мм, а також отримав систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя.

Раніше Фокус розповідав, що Stellantis презентували і перший електромобіль Maserati. Він розганяється до 100 км/год менш ніж за 3 с.