У Франції розкрили подробиці нового кросовера DS 3 (відео)

Кросоверу DS 3 освіжили дизайн, покращили мультимедіа й додали нові опції. Електрична версія стала потужнішою і тепер може проїхати понад 400 км без підзарядки.

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У Франції презентували новий DS 3. Компактний кросовер надійде в продаж на європейському ринку вже із завтрашнього дня за ціною від 30 100 євро за бензинову версію та 41 700 євро — за електричну. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] Ліхтарі з'єднані лакованим молдингом Фото: Stellantis

Кросовер DS 3 оновили в дусі старших братів DS 4 і DS 7. Найпомітніша зовнішня зміна — тоненькі вертикальні ходові вогні. Крім того, освіжені діодні фари, радіаторні решітки та передній бампер, а ліхтарі тепер з'єднані лакованою накладкою. Запропоновано нові колісні диски діаметром 17 і 18 дюймів.

[ + – ] У салоні покращили мультимедійну систему Фото: Stellantis

У салоні зберегли авангардний стиль і лише дещо змінили кермо та встановили покращену мультимедійну систему. В обробці можуть використовуватися шкіра Nappa й алькантара, а серед опцій є 515-ватна акустика Focal, система напівавтономного водіння, електропривід і масаж сидінь.

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Двигуни внутрішнього згоряння у DS 3 2023 залишилися без змін. Кросовер пропонують з 1,2-літровими бензиновими турбомоторами на 100, 130 та 155 к.с., а також з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем.

[ + – ] Кросовер доступний у бензиновому, дизельному або електричному виконанні

А ось електромобіль DS 3 E-Tense став потужнішим — тепер його двигун розвиває 156 к.с. До того ж встановлено збільшену батарею на 54 кВт∙год, що збільшило запас ходу до 402 км. Заряджання у швидкому режимі на 80% займає 25 хвилин.

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