Інноваційні фари й 360 сил: французи показали новий преміальний кросовер (відео)

Оновлений DS 7 став виразнішим на вигляд і отримав сучасні опції. Флагманська версія тепер оснащена 360-сильною гібридною установкою.

У Франції презентували новий DS 7 2023. Кросовер преміум-сегменту пройшов фейсліфтинг і надійде в продаж із вересня. Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis.

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[ + – ] Топовий 360-сильний варіант розганяється до 100 км/год за 5,6 с. Фото: DS Automobiles

Оновлений DS 7 можна впізнати за злегка збільшеною решіткою радіатора й оригінальними тоненькими ходовими вогнями. Крім того, кросовер отримав сучасні матричні фари з інноваційними піксельними світлодіодами. Позаду оновили двері багажника та ліхтарі. Стандартними тепер є 19-дюймові диски, а в дорожчих версіях вони 21-дюймові.

[ + – ] У салоні замінено віртуальну приладку та центральний дисплей Фото: DS Automobiles

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Палітру варіантів оздоблення салону розширили — можна вибрати і дорогу шкіру Nappa, і алькантару. Кросовер DS 7 отримав нову віртуальну панель приладів і покращений 12-дюймовий сенсорний дисплей із бездротовими Apple CarPlay і Android Auto. Серед опцій є адаптивна підвіска з функцією сканування дороги, системи нічного бачення та напівавтономного водіння.

[ + – ] Кросовер отримав нові двері багажника Фото: DS Automobiles

У лінійці DS 7 2023 з'явилася нова топова версія — гібрид, що заряджається, потужністю 360 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 56 с. У нього жорсткіша підвіска та збільшені гальма діаметром 380 мм.

[ + – ] Кросовер DS 7 пропонують у бензиновій, дизельній і гібридній версіях

Інші варіанти моделі не змінилися. Кросовер, як і раніше, пропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (130 к. с.) і 1,6 л (215 к. с.), 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем і гібридними установками на 225 і 300 к. с. Усі DS 7 отримали 8-ступінчастий автомат, а привід може бути переднім або повним.

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