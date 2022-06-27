Встигнути до 1 липня: на українських кордонах утворилися величезні черги з "євроблях"

Черги на кордоні з Україною часом сягають 30-35 км і в них доводиться стояти кілька днів. Громадяни хочуть завезти авто на єврономерах до 1 липня, щоб встигнути розмитнити їх безплатно.

Черги на кордонах України останнім часом суттєво збільшились. Громадяни намагаються встигнути завезти авто під безплатне розмитнення. Про це розповів голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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У Закарпатській області виділяють черги на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною. За словами Віктора Микити, на українсько-угорському кордоні зібралося близько 800 автомобілів, і вони розтягнулися на кілька кілометрів.

"Люди перебувають у транспортних засобах по кілька діб, на спеці та без належних санітарних умов. Тут є низка об'єктивних та суб'єктивних факторів. Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й з Прибалтики, Польщі та інших. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює перепустку та оформлення. Є й інші фактори операційного характеру, які потребують негайної оптимізації", — заявив голова Закарпатської ОВА.

Голова Закарпатської ОВА ініціював нараду з представниками митниці та прикордонної служби, а також прикордонної поліції Угорщини, щоб розв'язати проблему. Віктор Микита наголосив, що авто під розмитнення стоять в окремій черзі і не заважають туристам або транзитному транспорту, що перетинає кордон.

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За кілька днів стоять у власники нерозмитнених авто та на кордоні з Польщею. У пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне" черги розтягнулися на 30-35 км. Нерідко місця у черзі продають за 300-600 доларів.

Нагадаємо, що безкоштовне розмитнення в Україні скасовується з 1 липня. Всього з 9 квітня українці загалом завезли вже близько 200 тис. вживаних авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні збільшили кількість прикордонних пунктів пропуску, де оформлюють ввезення авто.