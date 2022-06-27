Успеть до 1 июля: на украинских границах образовались огромные очереди из "евроблях"

Очереди на границе с Украиной порой достигают 30-35 км и в них приходится стоять по несколько дней. Градане хотят ввезти авто на еврономерах до 1 июля, чтобы успеть растаможить их бесплатно.

Очереди на границах Украины в последнее время существенно увеличились. Граждане пытаются успеть ввезти авто под бесплатную растаможку. Об этом рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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В Закарпатской области отмечаются очереди на границах со Словакией и Венгрией. По словам Виктора Микиты, на украинско-венгерской границе скопилось около 800 автомобилей и они растянулись на несколько километров.

"Люди находятся в транспортных средствах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий. Здесь есть ряд объективных и субъективных факторов. Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из Прибалтики, Польши и других. Значительная часть авто не имеет соответственно оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление. Есть и другие факторы операционного характера, требующие немедленной оптимизации", — заявил глава Закарпатской ОВА.

Глава Закарпатской ОВА инициировал совещание с представителями таможни и пограничной службы, а также пограничной полиции Венгрии, чтобы решить проблему. Виктор Микита подчеркнул, что авто под растаможку стоят в отдельной очереди и не мешают туристам или транзитному транспорту, пересекающему границу.

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По несколько дней стоят в владельцы нерастаможенных авто и на границе с Польшей. В пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное" очереди растянулись на 30-35 км. Нередко места в очереди продают за 300-600 долларов.

Напомним, что бесплатная растаможка в Украине отменяется с 1 июля. Всего с 9 апреля украинцы в общей сложности ввезли уже около 200 тыс. б/у авто.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине увеличили количество пограничных пунктов пропуска, где оформляют ввоз авто.