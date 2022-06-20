Стала известна формула расчета растаможки авто через "Дія": почему она устраивает не всех

Стоимость растаможка авто в смартфоне будет рассчитываться по сложной формуле с множеством коэффициентов. Она стимулирует ввоз старых подержанных автомобилей.

Законопроект об онлайн-растаможке через приложение "Дія" вызвал вопросы у представителей автопрома. Федерация работодателей автомобильной отрасли не поддержала его. Об этом сообщает сайт организации.

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В Федерации критикуют не сам принцип растаможки авто в смартфоне, а формулу расчета таможенных платежей. Она стимулирует ввоз в Украину старых авто с пробегом.

Дело в том, что чем старше автомобиль, тем меньше будет стоить его растаможка. Такой принцип растаможки не способствует развитию автомобилестроения и росту продаж новых авто.

[ + – ] Растаможить подержанные автомобили будет выгоднее, чем новые

В качестве примера навели расчет стоимости растаможки для 1,5-литрового бензинового авто. За новую машину придется заплатить 3960 евро, за 8-летнюю – 1530 евро, а за 15-летнюю – всего 1260 евро. А с 2027 года растаможить авто в возрасте 8 лет можно будет всего за 1081 евро тогда, как новое – за 2772 евро.

В Федерации работодателей автомобильной отрасли отмечают, что принятие законопроекта в таком виде способствует старению автопарка, а его средний возраст (22,7 года) и так один из самых больших в мире. Экологию Украины это вряд ли улучшит. К тому же, тысячи работников автомобильной отрасли рискуют потерять работу.

Новая формула расчета стоимости растаможки авто

Расчет таможенных платежей для авто будет производиться в приложении "Дія" автоматически. Пошлина обнуляется, а НДС становится переменным и рассчитывается по формуле:

НДС=Ставка × 3,5 × 20%

Акциз на авто составляет половину ставки. Сама же ставка рассчитывается путем умножения коэффициентов.

Ставка = коэффициент возраста × объем двигателя в куб см × коэффициент типа двигателя × коэффициент эксклюзивности

[ + – ] Новая схема растаможки будет способствовать старению автопарка Украины Фото: autocentre.ua

Коэффициент возраста автомобилей будет меняться ежегодно до 2027 года.

Ставки коэффициента возраста авто в 2022 году:

0 лет – 2,2; 1 год – 1,9; 2 года – 1,65; 3 года – 1,55; 4 года – 1,45; 5 лет – 1,35; 6 лет – 1; 7 лет – 0,9; 8 лет – 0,85; 9 лет – 0,8; 10 лет – 0,75; 11 лет – 0,7; 12 лет – 0,7; 13 лет – 0,7; 14 лет – 0,7; 15 лет – 0,7; свыше 15 лет – 0,7.

Ставки коэффициента возраста авто в 2027 году:

0 лет – 1,54; 1 год – 1,33; 2 года – 1,16; 3 года – 1,09; 4 года – 1,02; 5 лет – 0,95; 6 лет – 0,7; 7 лет – 0,63; 8 лет – 0,6; 9 лет – 0,56; 10 лет – 0,53; 11 лет – 0,7; 12 лет – 0,7; 13 лет – 0,7; 14 лет – 0,7; 15 лет – 0,7; свыше 15 лет – 0,7.

Коэффициент типа двигателя:

Бензин/газ – 1

Дизель – 1,2

Гибрид – 0,5

Электромобиль – 0 (растаможка электрокаров останется бесплатной)

Важно

Как будет работать онлайн-растаможка авто через приложение "Дія" — разъяснение Минцифры

Коэффициент эксклюзивности будут насчитывать только автомобилям, подпадающим под так называемый налог на роскошь. Это машины возрастом до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат.

Как и ранее, будет разрешен ввоз авто класса Евро-2 и выше, а вот сертификация машин в Украине станет необязательной и добровольной – в отдельных случаях это позволит сэкономить от 1500 до 10 000 гривен. Также предлагают отменить сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации авто в Украине – это от 3 до 5% от стоимости транспортного средства.

Ранее Фокус сообщал, что бесплатная растаможка авто в Украине должна быть отменена уже до 1 июля — в Верховной Раде вскоре будут голосовать за соответствующий законопроект.