Как будет работать онлайн-растаможка авто через приложение "Дія" — разъяснение Минцифры

В Минцифры готовы быстро внедрить растаможку авто онлайн. Все таможенные платежи будут рассчитываться автоматически, что снизит коррупцию.

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Растаможка авто в смартфоне заработает примерно через месяц после принятия соответствующего законопроекта. Он уже подготовлен и внесен в Верховную Раду, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Экономической правде".

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По его словам, онлайн-растаможку авто через приложение "Дія" планировали запустить еще в конце прошлого года, однако из-за юридических нюансов это не удалось. Теперь в Минцифры намерены завершить этот процесс.

[ + – ] Все платежи будут рассчитаны очень быстро Фото: autocentre.ua

Владельцу нужно будет всего лишь загрузить необходимые документы, а также ввести марку и модель авто, год его производства, номер кузова, тип и объем двигателя. Важно, что цена авто при растаможке не будет учитываться. Приложение автоматически рассчитает таможенные платежи по специальной формуле.

Оплатить растаможку можно будет сразу либо же позже (в последнем случае необходимо сообщить об этом при пересечении границы). По ее завершении информация о транспортном средстве автоматически попадет во все компетентные государственные органы и реестры.

Важно

Бесплатная растаможка: в Раде рассказали, какие авто чаще всего завозят украинцы

Михаил Федоров подчеркнул, что новая система не только позволит сэкономить время, но и резко снизит коррупцию, ведь она убирает человеческий фактор при растаможке.

Ранее Фокус сообщал, что бесплатная растаможка авто в Украине будет отменена до 1 июля.