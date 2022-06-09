Бесплатную растаможку авто в Украине собираются отменить с 1 июля: что предложат взамен

Парламентский комитет поддержал скорейшее возвращение всех таможенных платежей при ввозе автомобилей. Параллельно в Кабмине разрабатывается новый закон об упрощенной растаможке авто онлайн.

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Верховная Рада уже на следующей неделе должна рассмотреть правительственный законопроект №7418 об отмене бесплатной растаможки авто. Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал его, сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

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На заседании комитета 19 его членов проголосовали за проект закона, а 4 – против. В случае его принятия растаможка авто в Украине станет платной уже с 1 июля.

[ + – ] Растаможить авто можно будет через приложение "Дія" Фото: censor.net

В Кабмине мотивируют такое решение желанием наполнить бюджет. Как известно, министр финансов Сергей Марченко призвал вернуться к довоенному налогообложению.

В Украине заработает растаможка авто в смартфоне

На смену нулевой растаможке придет упрощенная. В Кабмине уже работают над новым законопроектом, который позволит растамаживать транспорт по ускоренной процедуре через приложение госуслуг "Дія".

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Напомним, акциз, пошлину и НДС при импорте авто для физических лиц отменили с 9 апреля. За два месяца в Украину ввезли свыше 140 тыс. "евроблях". Большинство из них – недорогие б/у авто стоимостью до 5000 долларов, хотя растаможили бесплатно и недешевые суперкары.

Кабмин давно уже предлагает отменить бесплатную растаможку. Ранее на границе были введены ограничения на ввоз авто.

Также Фокус писал, что благодаря нулевой растаможки рынок б/у авто в Украине продемонстрировал неплохой рост и превысил прошлогодние показатели.