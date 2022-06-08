В Украине во время войны резко вырос спрос на б/у авто: ТОП-10 самых популярных моделей
За пять месяцев 2022 года в Украине поставлено на учет больше подержанных автомобилей, чем годом ранее. Большинство из них стоят до $5000.
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Несмотря на войну, в Украине растет спрос на подержанные автомобили. С 1 января по 1 июня первую регистрацию прошли 180,2 тыс. б/у авто. По данным ассоциации "Укравтопром", это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Конечно, большинство из этого количества (111 тысяч шт.) – машины, ввезенные для бесплатной растаможки. Большинство из них относятся к ценовому сегменту до 5000 долларов.
Примечательно, что средний возраст авто с пробегом, впервые поставленных на учет, – 14 лет. Лишь 1,3% подержанных автомобилей выпущены после 2020 года.
Названы и самые популярные б/у авто. Бессменными лидерами остаются Volkswagen Passat и Golf, а также Renault Megane.
ТОП-10 самых популярных б/у авто в Украине за 2022 год:
- Volkswagen Passat – 7 020 зарегистрированных машин;
- Volkswagen Golf – 6 510;
- Renault Megane – 5 716;
- Skoda Octavia – 4 558;
- Ford Focus – 3 023;
- Volkswagen Touran – 2 882;
- Audi A6 – 2 813;
- Audi A4 – 2 770;
- Opel Zafira – 2 665;
- Opel Astra – 2 518.
К слову, схожая тенденция наблюдается и в сегменте электрокаров, только там рост по сравнению с прошлым годом еще больше — целых 63%.
Также Фокус писал, что рынок новых авто начал восстанавливаться после падения. За май продано в два раза больше машин, чем в апреле.