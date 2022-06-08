В Украине во время войны резко вырос спрос на б/у авто: ТОП-10 самых популярных моделей

За пять месяцев 2022 года в Украине поставлено на учет больше подержанных автомобилей, чем годом ранее. Большинство из них стоят до $5000.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Несмотря на войну, в Украине растет спрос на подержанные автомобили. С 1 января по 1 июня первую регистрацию прошли 180,2 тыс. б/у авто. По данным ассоциации "Укравтопром", это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Конечно, большинство из этого количества (111 тысяч шт.) – машины, ввезенные для бесплатной растаможки. Большинство из них относятся к ценовому сегменту до 5000 долларов.

[ + – ] Лидером в подержанном сегменте остается Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

Примечательно, что средний возраст авто с пробегом, впервые поставленных на учет, – 14 лет. Лишь 1,3% подержанных автомобилей выпущены после 2020 года.

Названы и самые популярные б/у авто. Бессменными лидерами остаются Volkswagen Passat и Golf, а также Renault Megane.

ТОП-10 самых популярных б/у авто в Украине за 2022 год:

Volkswagen Passat – 7 020 зарегистрированных машин; Volkswagen Golf – 6 510; Renault Megane – 5 716; Skoda Octavia – 4 558; Ford Focus – 3 023; Volkswagen Touran – 2 882; Audi A6 – 2 813; Audi A4 – 2 770; Opel Zafira – 2 665; Opel Astra – 2 518.

Важно

Дно пробито: продажи авто в РФ обвалились до рекордно низкой отметки

К слову, схожая тенденция наблюдается и в сегменте электрокаров, только там рост по сравнению с прошлым годом еще больше — целых 63%.

Также Фокус писал, что рынок новых авто начал восстанавливаться после падения. За май продано в два раза больше машин, чем в апреле.