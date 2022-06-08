В Україні під час війни різко зріс попит на б/у авто: ТОП-10 найпопулярніших моделей

За п'ять місяців 2022 року в Україні поставлено на облік більше старих автомобілів, ніж минулого року. Більшість із них коштують до $5000.

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Попри війну, в Україні зростає попит на автомобілі. З 1 січня по 1 червня першу реєстрацію пройшли 180,2 тис. б/в авто. За даними асоціації "Укравтопром", це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Звичайно, більшість із цієї кількості (111 тисяч шт.) — машини, ввезені для безплатного розмитнення. Більшість із них належать до цінового сегмента до 5000 доларів.

[ + – ] Лідером у вживаному сегменті залишається Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

Середній вік авто з пробігом, вперше поставлених на облік, — 14 років. Лише 1,3% уживаних автомобілів випущені після 2020 року.

Названі й найпопулярніші вживані авто. Беззмінними лідерами залишаються Volkswagen Passat та Golf, а також Renault Megane.

ТОП-10 найпопулярніших б/у авто в Україні за 2022 рік:

Volkswagen Passat — 7 020 зареєстрованих машин; Volkswagen Golf — 6 510; Renault Megane — 5 716; Skoda Octavia — 4 558; Ford Focus — 3 023; Volkswagen Touran — 2 882; Audi A6 — 2 813; Audi A4 — 2 770; Opel Zafira — 2 665; Opel Astra — 2 518.

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До речі, така тенденція спостерігається і в сегменті електрокарів, тільки там зростання, якщо порівняти з минулим роком, ще більше — цілих 63%.

Також Фокус писав, що ринок нових авто почав відновлюватися після падіння. За травень продано вдвічі більше машин, ніж у квітні.