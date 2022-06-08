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В Україні під час війни різко зріс попит на б/у авто: ТОП-10 найпопулярніших моделей

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Фото: autocentre.ua | За п'ять місяців 2022 року в Україну ввезли понад 180 тисяч б/в авто

За п'ять місяців 2022 року в Україні поставлено на облік більше старих автомобілів, ніж минулого року. Більшість із них коштують до $5000.

Попри війну, в Україні зростає попит на автомобілі. З 1 січня по 1 червня першу реєстрацію пройшли 180,2 тис. б/в авто. За даними асоціації "Укравтопром", це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Звичайно, більшість із цієї кількості (111 тисяч шт.) — машини, ввезені для безплатного розмитнення. Більшість із них належать до цінового сегмента до 5000 доларів.

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Лідером у вживаному сегменті залишається Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

Середній вік авто з пробігом, вперше поставлених на облік, — 14 років. Лише 1,3% уживаних автомобілів випущені після 2020 року.

Названі й найпопулярніші вживані авто. Беззмінними лідерами залишаються Volkswagen Passat та Golf, а також Renault Megane.

ТОП-10 найпопулярніших б/у авто в Україні за 2022 рік:

  1. Volkswagen Passat — 7 020 зареєстрованих машин;
  2. Volkswagen Golf — 6 510;
  3. Renault Megane — 5 716;
  4. Skoda Octavia — 4 558;
  5. Ford Focus — 3 023;
  6. Volkswagen Touran — 2 882;
  7. Audi A6 — 2 813;
  8. Audi A4 — 2 770;
  9. Opel Zafira — 2 665;
  10. Opel Astra — 2 518.
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До речі, така тенденція спостерігається і в сегменті електрокарів, тільки там зростання, якщо порівняти з минулим роком, ще більше — цілих 63%.

Також Фокус писав, що ринок нових авто почав відновлюватися після падіння. За травень продано вдвічі більше машин, ніж у квітні.