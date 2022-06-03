Дно пробите: продажі авто в РФ обвалилися до рекордно низької позначки

Авторинок Росії встановив антирекорд — продаж авто опустився до найнижчої позначки з моменту розвалу СРСР. Причинами обвалу називають дефіцит машин і стрімке зростання цін.

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Травень 2022 став найгіршим місяцем в історії російського авторинку. Продаж нових автомобілів упав до рекордно низького рівня в історії країни — 27 458 одиниць. Про це свідчить статистика агенції "Автостат".

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Навіть у 90-их у РФ купували більше машин. Порівняно з аналогічним періодом 2021 року авторинок обвалився на 78%, і навіть щодо провального квітня нинішнього року відмічено зниження продажів на 2%.

[ + – ] Лідер ринку Lada також встановила антирекорд продажів Фото: АВТОВАЗ

Лідером російського ринку залишається Lada (6656 проданих машин), але для неї травневий рекорд також є антирекордом. Друге місце займає Kia (3576 авто), а третє Hyundai (3097 шт.).

Найпопулярніші автобренди в РФ за травень 2022 року:

Lada — 6656 проданих авто Kia — 3576 Hyundai — 3097 Renault — 2183 Chery — 1661 Nissan — 1233 Haval — 1220 Skoda — 1095 Geely — 905 Toyota — 870

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Перша жертва санкцій: єдиний кросовер Lada знімають із виробництва

Експерти прогнозують подальше падіння авторинку — за результатами 2022 року воно становитиме щонайменше 70%. Склади дилерів потихеньку порожніють через відсутність імпорту й припинення роботи автозаводів. Той самий ВАЗ досі не відновив випуск машин — дату запуску конвеєра постійно посувають і говорять уже про 8 червня.

До того ж через санкції та дефіцит нові автомобілі в РФ уже стали одними з найдорожчих у світі. І навіть так звані "спрощені" версії моделей без ABS і подушок безпеки в разі запуску у виробництво будуть дуже недешевими.

Раніше Фокус писав, що санкції боляче вдарили й по авторинку Білорусі. За квітень там продали лише кілька сотень легкових машин.