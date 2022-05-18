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Перша жертва санкцій: єдиний кросовер Lada знімають із виробництва

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Lada XRay, нова Lada XRay, кросовер Lada XRay, Lada XRay 2022
Фото: АВТОВАЗ | АвтоВАЗ відмовляється від випуску Lada XRay

Lada XRay неможливо випускати за умов дефіциту імпортних комплектуючих. У лінійці ВАЗ його може замінити нова бюджетна версія "Ниви".

АвтоВАЗ розпочав скорочення модельного ряду. Першою моделлю, яку відправлять на пенсію, стане кросовер Lada XRay. Про це пише сайт "Мотор".

Джерела на заводі в Тольятті повідомляють, що виробництво Lada XRay не поновлюватимуть після запуску конвеєра. Єдиний кросовер марки неможливо випускати за умов дефіциту імпортних комплектуючих.

Lada XRay, нова Lada XRay, кросовер Lada XRay, Lada XRay 2022
Виробництво Lada XRay неможливе без імпортних комплектуючих
Фото: АВТОВАЗ

Таким чином, XRay — перша Lada, яка стала жертвою санкцій. Кросовер ВАЗ побудований на платформі Renault B0, тому частка компонентів іноземного виробництва в цій моделі дуже велика — близько 40%. Зокрема, гальмівна система та кермо XRay — практично повністю французькі. Тобто випустити спрощену версію моделі без імпортних деталей неможливо.

А оскільки Renault Group продали АВТОВАЗ за 1 рубль і припинили співпрацю з російською компанії, то і постачань комплектуючих для складання чекати не варто. Останні кросовери Lada XRay випускали без французької мультимедійної системи EnjoY Pro.

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До того ж свою роль зіграв низький попит на кросовер Lada. Модель, що з'явилася у 2015 році, так і не стала популярною, а останнім часом її продажі обвалилися. У 2022 році продали всього близько 3300 Lada XRay проти 18,2 тисячі Vesta й 17,7 тисячі Granta.

Безпосередня заміна для XRay не планується. Очікується, що нішу цієї моделі займе спрощена версія Lada Niva Legend. Утім, і її поки що не випускають: АВТОВАЗ знову продовжив простій — цього разу до 27 травня.

Раніше Фокус писав, що АВТОВАЗ планує налагодити випуск Renault Duster під маркою Lada, проте експерти скептично ставляться до таких планів.