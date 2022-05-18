Перша жертва санкцій: єдиний кросовер Lada знімають із виробництва

Lada XRay неможливо випускати за умов дефіциту імпортних комплектуючих. У лінійці ВАЗ його може замінити нова бюджетна версія "Ниви".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

АвтоВАЗ розпочав скорочення модельного ряду. Першою моделлю, яку відправлять на пенсію, стане кросовер Lada XRay. Про це пише сайт "Мотор".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Джерела на заводі в Тольятті повідомляють, що виробництво Lada XRay не поновлюватимуть після запуску конвеєра. Єдиний кросовер марки неможливо випускати за умов дефіциту імпортних комплектуючих.

[ + – ] Виробництво Lada XRay неможливе без імпортних комплектуючих Фото: АВТОВАЗ

Таким чином, XRay — перша Lada, яка стала жертвою санкцій. Кросовер ВАЗ побудований на платформі Renault B0, тому частка компонентів іноземного виробництва в цій моделі дуже велика — близько 40%. Зокрема, гальмівна система та кермо XRay — практично повністю французькі. Тобто випустити спрощену версію моделі без імпортних деталей неможливо.

А оскільки Renault Group продали АВТОВАЗ за 1 рубль і припинили співпрацю з російською компанії, то і постачань комплектуючих для складання чекати не варто. Останні кросовери Lada XRay випускали без французької мультимедійної системи EnjoY Pro.

Важливо

Прощай, автопром: Росія вперше за 75 років повністю припинила випуск легкових машин

До того ж свою роль зіграв низький попит на кросовер Lada. Модель, що з'явилася у 2015 році, так і не стала популярною, а останнім часом її продажі обвалилися. У 2022 році продали всього близько 3300 Lada XRay проти 18,2 тисячі Vesta й 17,7 тисячі Granta.

Безпосередня заміна для XRay не планується. Очікується, що нішу цієї моделі займе спрощена версія Lada Niva Legend. Утім, і її поки що не випускають: АВТОВАЗ знову продовжив простій — цього разу до 27 травня.

Раніше Фокус писав, що АВТОВАЗ планує налагодити випуск Renault Duster під маркою Lada, проте експерти скептично ставляться до таких планів.