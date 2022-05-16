Прогрес скасовується: у РФ дозволили випуск авто без каталізатора, ABS і подушок безпеки

У Росії тепер можна випускати автомобілі без складних електронних систем, компоненти яких стали дефіцитом через санкції.

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Уряд Росії дозволило випуск так званих "спрощених" версій авто з нижчим рівнем екології та безпеки. Відповідна постанова вже набула чинності та діятиме до 1 лютого 2023 року. Про це повідомляє сайт Autonews.

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Нормативним актом дозволяється випускати на українських автозаводах машини будь-якого екологічного класу — можна навіть Євро-0 без каталізатора. Також допускається виробництво машин без антиблокувальної системи гальм ABS, системи стабілізації ESP і подушок безпеки. Компоненти саме цих систем зараз є дефіцитом через санкції.

[ + – ] Вимоги до краш-тестів російських авто також послабили Фото: АВТОВАЗ

Крім того, послаблено вимоги для крашт-тестів. Тепер обов'язковим випробуванням на безпеку є лише лобовий удар.

Примітно, що навігацію ЕРА-ГЛОНАСС із функцією подачі сигналу лиха залишили обов'язковою, хоч і трохи спростили. Тепер її можна активувати натисканням кнопки, тоді як раніше вона мала бути повністю автономною.

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Незважаючи на війну: в Україні відновлять виробництво автомобілів

У російському уряді вважають, що пом'якшені вимоги дозволять автозаводам працювати в умовах санкцій і дефіциту комплектуючих для машин. Раніше стало відомо, що АвтоВАЗ першим розпочав розробку подібних "спрощених" моделей, проте поки що не готовий запустити їх у виробництво.

Також Фокус писав, що в Росії хочуть відродити автомобілі "Москвич". Випускати їх хочуть на московському заводі Renault.