Прогресс отменяется: в РФ разрешили выпуск авто без катализатора, ABS и подушек безопасности

В РФ теперь можно выпускать автомобили без сложных электронных систем, компоненты которых стали дефицитом из-за санкций.

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Правительство России разрешило выпуск так называемых "упрощенных" версий авто с более низким уровнем экологии и безопасности. Соответствующее постановление уже вступило в силу и будет действовать до 1 февраля 2023 года. Об этом сообщает сайт Autonews.

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Нормативным актом разрешается выпускать на российских автозаводах машины любого экологического класса – можно даже Евро-0 без катализатора. Также допускается производство машин без антиблокировочной системы тормозов ABS, системы стабилизации ESP и подушек безопасности. Компоненты именно этих систем сейчас являются дефицитом из-за санкций.

[ + – ] Требования к краш-тестам российских авто также ослабили Фото: АВТОВАЗ

Кроме того, ослаблены требования крашт-тестов. Теперь обязательным испытанием на безопасность является только лобовой удар.

Примечательно, что навигацию ЭРА-ГЛОНАСС с функцией подачи сигнала бедствия оставили обязательной, хотя и немного упростили. Теперь ее можно активировать нажатием кнопки тогда, как ранее она должна была быть полностью автономной.

Важно

Несмотря на войну: в Украине возобновят производство автомобилей

В российском правительстве считают, что смягченные требования позволят автозаводам работать в условиях санкций и дефицита комплектующих для машин. Ранее стало известно, что АвтоВАЗ первым начал разработку подобных "упрощенных" моделей, однако пока не готов запустить их в производство.

Также Фокус писал, что в России хотят возродить автомобили "Москвич". Выпускать их хотят на московском заводе Renault.