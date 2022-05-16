Назад в СССР: в РФ собираются возобновить производство автомобилей "Москвич"

На московском заводе Renault хотят запустить конвейер. Новым партнером предприятия станет КамАЗ.

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Национализированный московский завод Renault планируют перезапустить. На предприятии собираются уже в скором времени возобновить выпуск автомобилей под маркой "Москвич". Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает "Коммерсантъ".

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По его словам, иностранный собственник закрыл завод и чтобы персонал не остался без работы, было принято решение наладить выпуск авто под брендом "Москвич" и сохранить большую часть сотрудников.

[ + – ] Завод Renault в Москве простаивает с конца февраля Фото: Renault

Информации о новых моделях пока нет, но известно, что ключевым технологическим партнером предприятия станет КамАЗ. Он, как известно, преимущественно выпускает грузовые модели, хотя была в его истории и легковая "Ока".

Завод Renault в Москве прекратил работу еще 28 февраля. Недавно Renault Group продали его вместе с АвтоВАЗом государству всего за 1 рубль. В рамках сделки предприятие перешло на баланс города.

Ранее в Москве собирали кроссоверы Renault Duster, Arkana и Kaptur, а до этого там выпускали именно "Москвичи". Еще в 1945 году из Германии в СССР вывезли завод Opel и на трофейном оборудовании наладили выпуск Opel Kadett под названием "Москвич-400". После банкротства в 2006 году предприятие выкупили Renault.

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Несмотря на войну: в Украине возобновят производство автомобилей

Возобновление работы предприятия в условиях санкций вызывает у экспертов отрасли вопросы. Дело в том, что, в начале мая в РФ впервые за 75 лет остановились все заводы, выпускающие легковые автомобили.

Ранее Фокус сообщал, что АвтоВАЗ не может возобновить выпуск машин — запуск конвейеров постоянно откладывают.