Назад у СРСР: у РФ збираються відновити виробництво автомобілів "Москвич"

На московському заводі Renault хочуть запустити конвеєр. Новим партнером підприємства стане "КАМАЗ".

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Націоналізований московський завод Renault планують перезапустити. На підприємстві збираються вже незабаром відновити випуск автомобілів під маркою "Москвич". Про це заявив мер Москви Сергій Собянін, повідомляє "Коммерсантъ".

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За його словами, іноземний власник закрив завод і щоб персонал не залишився без роботи, прийнято рішення налагодити випуск авто під брендом "Москвич" та зберегти більшу частину співробітників.

[ + – ] Завод Renault у Москві простоює з кінця лютого Фото: Renault

Інформації про нові моделі поки немає, але відомо, що ключовим технологічним партнером підприємства стане "КАМАЗ". Він, як відомо, переважно випускає вантажні моделі, хоча була в його історії й легкова "Ока".

Завод Renault у Москві припинив роботу ще 28 лютого. Нещодавно Renault Group продали його разом з АвтоВАЗом державі всього за 1 рубль. У межах угоди підприємство перейшло на баланс міста.

Раніше в Москві збирали кросовери Renault Duster, Arkana та Kaptur, а до цього там випускали саме "Москвичі". Ще у 1945 році з Німеччини в СРСР вивезли завод Opel і на трофейному устаткуванні налагодили випуск Opel Kadett під назвою "Москвич-400". Після банкрутства у 2006 році підприємство викупили Renault.

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Незважаючи на війну: в Україні відновлять виробництво автомобілів

Відновлення роботи підприємства в умовах санкцій викликає в експертів галузі питання. Річ у тім, що на початку травня у РФ вперше за 75 років зупинилися всі заводи, що випускають легкові автомобілі.

Раніше Фокус повідомляв, що АвтоВАЗ не може відновити випуск машин — запуск конвеєрів постійно відкладають.