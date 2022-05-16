Назад у СРСР: у РФ збираються відновити виробництво автомобілів "Москвич"
На московському заводі Renault хочуть запустити конвеєр. Новим партнером підприємства стане "КАМАЗ".
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Націоналізований московський завод Renault планують перезапустити. На підприємстві збираються вже незабаром відновити випуск автомобілів під маркою "Москвич". Про це заявив мер Москви Сергій Собянін, повідомляє "Коммерсантъ".
За його словами, іноземний власник закрив завод і щоб персонал не залишився без роботи, прийнято рішення налагодити випуск авто під брендом "Москвич" та зберегти більшу частину співробітників.
Інформації про нові моделі поки немає, але відомо, що ключовим технологічним партнером підприємства стане "КАМАЗ". Він, як відомо, переважно випускає вантажні моделі, хоча була в його історії й легкова "Ока".
Завод Renault у Москві припинив роботу ще 28 лютого. Нещодавно Renault Group продали його разом з АвтоВАЗом державі всього за 1 рубль. У межах угоди підприємство перейшло на баланс міста.
Раніше в Москві збирали кросовери Renault Duster, Arkana та Kaptur, а до цього там випускали саме "Москвичі". Ще у 1945 році з Німеччини в СРСР вивезли завод Opel і на трофейному устаткуванні налагодили випуск Opel Kadett під назвою "Москвич-400". Після банкрутства у 2006 році підприємство викупили Renault.Важливо
Відновлення роботи підприємства в умовах санкцій викликає в експертів галузі питання. Річ у тім, що на початку травня у РФ вперше за 75 років зупинилися всі заводи, що випускають легкові автомобілі.
Раніше Фокус повідомляв, що АвтоВАЗ не може відновити випуск машин — запуск конвеєрів постійно відкладають.