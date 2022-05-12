RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Незважаючи на війну: в Україні відновлять виробництво автомобілів

675
Завод Єврокар, завод Skoda, автовиробництво в Україні, виробництво автомобілів, Skoda Karoq, Skoda Kodiaq
Фото: Фото: Укравтопром | "Єврокар" вже приймає замовлення на автомобілі Skoda

Закарпатський "Єврокар" першим з українських автозаводів відновлює роботу. У червні там налагодять збирання автомобілів Skoda.

Український автопром відновлює роботу за умов війни. Першим збирання автомобілів Skoda розпочне підприємство "Єврокар" у закарпатському Соломоновому — конвеєр там мають запустити з початку червня. Відповідну заяву випустила пресслужба підприємства.

Завод Єврокар, завод Skoda, автовиробництво в Україні, виробництво автомобілів, Skoda Karoq, Skoda Kodiaq
Підприємство здатне випускати до 80 тис. автомобілів на рік
Фото: zakarpattya.net.ua

З травня "Єврокар" уже відновив прийом замовлень на автомобілі Skoda. Термін очікування машин складає до 280 днів, однак залежить від кількості замовлень у черзі та може бути меншим. Поки що в Україні можна придбати Skoda, поставлені на склад до 24 лютого — дилерська мережа бренду поступово відновлює роботу.

Завод "Єврокар" на Закарпатті збудований у 2001-2002 роках. У різний час там випускали автомобілі марок Skoda, Seat, Audi та Volkswagen. Його потужності дозволяють випускати до 80 тисяч автомобілів методом як великовузлового, так і дрібновузлового складання.

Важливо
АвтоВАЗ повернувся до роботи, але не може відновити випуск машин
АвтоВАЗ повернувся до роботи, але не може відновити випуск машин

Утім, останнім часом обсяги виробництва на підприємстві значно менші. За 2021 рік було зібрано 3 476 автомобілів — усі марки Skoda. До війни "Єврокар" випускав кросовери Skoda Karoq Kodiaq, хетчбек Fabia, а також ліфтбек та універсал Superb. З кінця лютого завод припинив роботу та на його території облаштували табір для переселенців і школу для дітей.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії вперше за 75 років повністю припинено виробництво легкових автомобілів.

Також ми писали, що в Україні до кінця травня можуть скасувати безкоштовне розмитнення авто — законопроєкт чекає на розгляд у Верховній Раді.