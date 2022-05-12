Незважаючи на війну: в Україні відновлять виробництво автомобілів

Закарпатський "Єврокар" першим з українських автозаводів відновлює роботу. У червні там налагодять збирання автомобілів Skoda.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Український автопром відновлює роботу за умов війни. Першим збирання автомобілів Skoda розпочне підприємство "Єврокар" у закарпатському Соломоновому — конвеєр там мають запустити з початку червня. Відповідну заяву випустила пресслужба підприємства.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Підприємство здатне випускати до 80 тис. автомобілів на рік Фото: zakarpattya.net.ua

З травня "Єврокар" уже відновив прийом замовлень на автомобілі Skoda. Термін очікування машин складає до 280 днів, однак залежить від кількості замовлень у черзі та може бути меншим. Поки що в Україні можна придбати Skoda, поставлені на склад до 24 лютого — дилерська мережа бренду поступово відновлює роботу.

Завод "Єврокар" на Закарпатті збудований у 2001-2002 роках. У різний час там випускали автомобілі марок Skoda, Seat, Audi та Volkswagen. Його потужності дозволяють випускати до 80 тисяч автомобілів методом як великовузлового, так і дрібновузлового складання.

Важливо

АвтоВАЗ повернувся до роботи, але не може відновити випуск машин

Утім, останнім часом обсяги виробництва на підприємстві значно менші. За 2021 рік було зібрано 3 476 автомобілів — усі марки Skoda. До війни "Єврокар" випускав кросовери Skoda Karoq Kodiaq, хетчбек Fabia, а також ліфтбек та універсал Superb. З кінця лютого завод припинив роботу та на його території облаштували табір для переселенців і школу для дітей.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії вперше за 75 років повністю припинено виробництво легкових автомобілів.

Також ми писали, що в Україні до кінця травня можуть скасувати безкоштовне розмитнення авто — законопроєкт чекає на розгляд у Верховній Раді.