Залишилося недовго. Коли в Україні можуть скасувати безплатне розмитнення авто

У парламенті все ж таки збираються виставити на голосування законопроєкт про скасування нульового розмитнення авто, хоча навколо цієї теми точаться дискусії.

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Безплатне розмитнення авто в Україні можуть скасувати вже найближчим часом. Відповідний законопроєкт сподіваються розглянути у Верховній Раді ще у травні. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Forbes.

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"Я наполягатиму на тому, щоб закон прийняли найближчим часом. До кінця травня він має набути чинності. За цей час бізнес може перебудувати свої процеси", — наголосив народний депутат.

Данило Гетманцев розповів, що навколо "євроблях" точаться дискусії, але скасувати податки легше, ніж відновити. Він пояснив, що мито та ПДВ на весь імпорт (не тільки авто) скасували в березні через реальну загрозу дефіциту продуктів народного споживання і навіть голоду. Тепер економіка перезапущена і працює, тому пільги на імпорт не потрібні.

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Які автомобілі ввозять українці для безплатного розмитнення

"Ми забезпечуємо себе самі. І пільги з імпорту шкодять нашому товаровиробнику, оскільки імпортний товар виходить дешевшим за виготовлений в Україні. Це рішення слід скасувати", — заявив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, законопроєкт про скасування нульового розмитнення авто, а також безмитного імпорту низки інших товарів схвалений парламентським комітетом, проте поки не внесений до порядку денного Верховної Ради.

Раніше Фокус розповідав, що в Україну привезли найдешевший суперкар McLaren і збираються розмитнити авто безплатно.