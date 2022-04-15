В Україні відновлено продаж автомобілів Skoda

Skoda знову продає автомобілі в Україні, а також підтримує українців і запустила низку ініціатив.

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Авторинок України поступово приходить до тями і низка брендів відновлює продаж своїх моделей. Зокрема у нашій країні тепер можна купити Skoda. Про це повідомляє офіційне представництво чеської марки.

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Наразі на складах Skoda в Україні близько 150 автомобілів, поставлених до 24 лютого. Підприємство "Єврокар" на Закарпатті поки що не збирає Skoda, адже там облаштовано табір для 150 переселенців та школа для дітей.

Чеська компанія припинила продажі на російському ринку та виробництво авто на підприємстві в Калузі. Крім того, саме Україні присвятили цьогорічний захід Brand Day Skoda.

[ + – ] Автомобілі Skoda доступні в Україні. Фото: Skoda

Також Skoda активно допомагає українцям і запустила низку ініціатив:

1 млн євро передано Агентству ООН у справах біженців разом з іншими брендами Volkswagen Group

10 млн чеських крон — пожертвування чеської недержавної організації "People in Need", яка займається переселенцями

1,5 млн чеських крон — компенсація витрат чеським містам Млада Болеслав, Ріхнов-над-Кнежноу та Врхлабі, які приймають українських переселенців

4,3 млн чеських крон — загальний збір для України разом із партнерами з чеської профспілки KOVO

1 млн чеських крон — пожертвування для лікарні у місті Тячів Закарпатської області

Залучення підрозділу Skoda Logistics для транспортування гуманітарних вантажів, надання автомобілів чеським гуманітарним організаціям

Підтримка створення українського дитячого садка "Колиба" з можливістю вивчення чеської мови для 100 дітей та вечірніми мовними курсами для 200 дорослих

Підтримка сімей співробітників України.

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Раніше Фокус повідомляв, що в Україні повністю відновлено реєстрацію нових та вживаних автомобілів.