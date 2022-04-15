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В Украине возобновлены продажи автомобилей Skoda

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Skoda в Украине, продажи Skoda, новые Skoda
Фото: Skoda | Мероприятие Brand Day Skoda посвятили Украине

Skoda снова продает автомобили в Украине, а также поддерживает украинцев и запустила ряд инициатив.

Авторынок Украины постепенно приходит в себя и ряд брендов возобновляют продажи своих моделей. В частности, в нашей стране теперь можно купить Skoda. Об этом сообщает официальное представительство чешской марки.

На данный момент на складах Skoda в Украине – около 150 автомобилей, поставленных до 24 февраля. Предприятие "Еврокар" в Закарпатье пока не собирает Skoda, ведь там обустроены лагерь для 150 переселенцев и школа для детей.

Чешская компания прекратила продажи на российском рынке и производство авто на предприятии в Калуге. Кроме того, именно Украине посвятили в нынешнем году мероприятие Brand Day Skoda.

Skoda в Украине, продажи Skoda, новые Skoda
Автомобили Skoda уже доступны в Украине
Фото: Skoda

Также Skoda активно помогает украинцам и запустила ряд инициатив:

  • 1 млн евро передано Агентству ООН по делам беженцев вместе с другими брендами Volkswagen Group
  • 10 млн чешских крон – пожертвование чешской негосударственной организации "People in Need", которая занимается переселенцами
  • 1,5 млн чешских крон – компенсация расходов чешским городам Млада Болеслав, Рихнов-над-Кнежноу и Врхлаби, принимающих украинских переселенцев
  • 4,3 млн чешских крон – общий сбор для Украины вместе с партнерами из чешского профсоюза KOVO
  • 1 млн чешских крон – пожертвование для больницы в городе Тячев Закарпатской области
  • Привлечение подразделения Skoda Logistics для транспортировки гуманитарных грузов, предоставление автомобилей чешским гуманитарным организациям
  • Поддержка создания украинского детского сада "Колыба" с возможностью изучения чешского языка для 100 детей и вечерними языковыми курсами для 200 взрослых
  • Поддержка семей сотрудников из Украины.
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Ранее Фокус сообщал, что в Украине полностью восстановлена регистрация новых и подержанных автомобилей.