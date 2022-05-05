Прощай, автопром: Росія вперше за 75 років повністю припинила випуск легкових машин

Одночасно зупинено близько десятка російських автозаводів. Причому робітникам "Автотору" запропонували замість збирання машин садити картоплю.

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Російські заводи в травні перестали випускати легкові автомобілі. Наразі на жодному автоскладальному підприємстві не працює конвеєр. Про це повідомляє сайт 5koleso.

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Така ситуація склалася вперше за останні 75 років. Одночасно зупинено близько десятка російських автозаводів.

Зокрема, на травневі "канікули" мінімум на 2-3 тижні нещодавно пішли відразу чотири автомобільні підприємства — Haval, Mazda Sollers, УАЗ і "Автотор". Причому робітникам останнього заводу запропонували садити картоплю замість збирання машин.

[ + – ] АвтоВАЗ ненадовго відновив роботу й знову зупинився Фото: АВТОВАЗ

Причини зупинення цих підприємств називають різні: на одних заводах керівництво визнає нестачу комплектуючих для складання через санкції, на інших — говорить про ремонт і налагодження складального обладнання.

Не працює й АВТОВАЗ: за планом завод після 20-денного простою мали запустити 24 квітня, але конвеєри в Тольятті пропрацювали кілька днів і знову зупинилися — тепер до 16 травня. Там готуються до випуску "спрощених" версій Lada Granta й Niva без ABS, подушок безпеки та сучасної електроніки — їх анонсують із червня. А ось підприємство в Іжевську, де збирають Lada Vesta, зупинилося до серпня-вересня.

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Зупинка автозаводів і припинення імпорту призвели до гострого дефіциту на авторинку та стрімкого зростання цін. Результатом стало падіння продажів нових автомобілів утричі порівняно з минулим роком.

Раніше Фокус повідомляв, що через санкції ВАЗ виявився не здатним випускати автомобілі з автоматичною КПП.