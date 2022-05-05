Прощай, автопром: Росія вперше за 75 років повністю припинила випуск легкових машин
Одночасно зупинено близько десятка російських автозаводів. Причому робітникам "Автотору" запропонували замість збирання машин садити картоплю.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Російські заводи в травні перестали випускати легкові автомобілі. Наразі на жодному автоскладальному підприємстві не працює конвеєр. Про це повідомляє сайт 5koleso.
Така ситуація склалася вперше за останні 75 років. Одночасно зупинено близько десятка російських автозаводів.
Зокрема, на травневі "канікули" мінімум на 2-3 тижні нещодавно пішли відразу чотири автомобільні підприємства — Haval, Mazda Sollers, УАЗ і "Автотор". Причому робітникам останнього заводу запропонували садити картоплю замість збирання машин.
Причини зупинення цих підприємств називають різні: на одних заводах керівництво визнає нестачу комплектуючих для складання через санкції, на інших — говорить про ремонт і налагодження складального обладнання.
Не працює й АВТОВАЗ: за планом завод після 20-денного простою мали запустити 24 квітня, але конвеєри в Тольятті пропрацювали кілька днів і знову зупинилися — тепер до 16 травня. Там готуються до випуску "спрощених" версій Lada Granta й Niva без ABS, подушок безпеки та сучасної електроніки — їх анонсують із червня. А ось підприємство в Іжевську, де збирають Lada Vesta, зупинилося до серпня-вересня.Важливо
Зупинка автозаводів і припинення імпорту призвели до гострого дефіциту на авторинку та стрімкого зростання цін. Результатом стало падіння продажів нових автомобілів утричі порівняно з минулим роком.
Раніше Фокус повідомляв, що через санкції ВАЗ виявився не здатним випускати автомобілі з автоматичною КПП.