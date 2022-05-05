Падіння триває: авторинок РФ за квітень обвалився втричі

Російський авторинок продовжує лихоманити. У квітні він продемонстрував найгірший показник за останні 14 років.

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У квітні продажі автомобілів у Росії встановили антирекорд. За місяць продано 27 тис. нових легкових авто, що втричі менше, ніж у березні та в 2,9 рази — ніж за квітень 2021 року. Таку статистику наводить агентство "Автостат".

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Якщо в січні-лютому цього року в РФ здебільшого щотижня реалізовували по 20 тис. авто й навіть у березні вдавалося продавати по 15 тис. машин, то в квітні цей показник упав до 5,5-7,7 тис. автомобілів на тиждень. Це найгірший показник із 2008 року.

[ + – ] Неробочі автозаводи лише посилюють дефіцит автомобілів Фото: АВТОВАЗ

Причини обвалу зрозумілі — це стрімке зростання цін (іноді в 1,5-2 рази) і дефіцит авто на складах. Більшість великих світових автовиробників (крім низки китайських компаній) підтримали санкції та припинили постачання машин у Росію. У цій ситуації уряд пропонує дозволити напівлегальний "сірий" імпорт авто.

Дефіцит обумовлений і тим, що автозаводи в РФ зупиняються один за одним. Наприклад, АВТОВАЗ знову не працює. Після 20-денного простою у квітні підприємство запустило конвеєр на кілька днів, а потім зупинило його щонайменше до 16 травня. А персонал калінінградського "Автотора" замість збирання авто тепер змушений садити картоплю.

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Прогнози на травень невтішні — очевидно, ринок просяде ще більше. По-перше, через велику кількість вихідних цього місяця традиційно купують менше авто. По-друге, все більше росіян відкладають придбання машини до найкращих часів.

"Зараз у всіх є розуміння, що з новими автомобілями перспективи незрозумілі, але купують їх переважно ті, хто має передбачуваність з доходами, або кому машина необхідна для відкриття бізнесу", — зазначив експерт "Автостата" Сергій Удалов.

Раніше Фокус повідомляв, що авторинку РФ прогнозують падіння до 70% за підсумками 2022 року.