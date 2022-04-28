Санкції подіяли: автовиробництво у РФ продемонструвало шокуюче падіння

Автовиробництво в Росії стрімко обвалилося в березні і вочевидь у квітні ситуація на ринку буде ще гіршою.

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Виробництво легкових автомобілів у Росії обвалилося на 72,1%. За березень випустили 40,9 тис. машин проти 146,6 тис. одиниць на рік раніше. Такі дані наводить Росстат.

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Якщо порівняти з лютим 2022 року в березні падіння трохи менше — на 62,2%. У березні зафіксовано рекордний обвал із квітня 2020 року: тоді через епідемію коронавірусу виробництво авто скоротилося на 79,2%.

[ + – ] Навіть АвтоВАЗ простоює через нестачу деталей для комплектування Фото: Interfax

У сегменті вантажних автомобілів падіння менше — 19,3%. За березень їх зібрали 14,1 тис. одиниць.

Усього за перший квартал 2022 року у РФ випустили 287,1 тис. автотранспортних засобів:

244 тис. легкових авто (-33,2% до першого кварталу 2021 року)

40,3 тис. вантажівок (+5,3% до першого кварталу 2021 року)

2,8 тис. автобусів (+9,9% до першого кварталу 2021 року)

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Обвал виробництва насамперед легкових автомобілів пояснюють масовими зупинками ключових автоскладальних підприємств. Це продиктовано санкціями, а також нестачею імпортних компонентів для збирання авто.

Даних за квітень поки немає, але очевидно ситуація тільки погіршилася, адже найбільше російське підприємство "АвтоВАЗ" простоює практично весь місяць. Днями компанію продали лише за 1 рубль.

Також Фокус повідомляв, що авторинку РФ прогнозують падіння на 50-70% за підсумками 2022 року.